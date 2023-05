Sẵn sàng cung ứng điện mùa khô

Trước nhu cầu điện tăng cao trong mùa khô năm nay, Nhiệt điện Bà Rịa đã và đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường năng lực cung ứng điện, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng trực vận hành tại Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa.

Cung cấp điện gặp nhiều khó khăn

Hiện nay, tình trạng nắng nóng xảy ra trên phạm vi cả nước và kéo dài dẫn đến nhu cầu phụ tải điện tăng rất cao. Trong khi đó, lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên phạm vi cả nước rất ít làm mực nước nhiều hồ thủy điện giảm xuống thấp, lượng than tồn kho của nhiều nhà máy đang ở mức thấp, không phát đủ công suất, nhiều tổ máy tuabin khí trên hệ thống phải huy động vận hành dầu. Tình hình cung cấp điện khó khăn nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 745 triệu kWh/ngày. Mức này không cao so với mọi năm, song EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, đặc biệt tiết kiệm. Chủ trương của EVN là tiết kiệm triệt để thủy điện đa mục tiêu, nhất là các thủy điện ở miền Bắc để giữ nước, bảo đảm cung cấp điện lâu dài đến hết mùa khô. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên đang triển khai mọi giải pháp để bảo đảm sản xuất và cung ứng điện cho hệ thống trong khả năng có thể, trong đó có việc tiếp tục huy động cao các nhà máy nhiệt điện than, tuabin khí để giữ nước các hồ thủy điện.

Toàn cảnh Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa.

Triển khai nhiều giải pháp

Thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Phát điện 3 tại công văn số 1210/GENCO3-KTSX ngày 12/5/2023 về việc bảo đảm công tác sản xuất điện mùa khô năm 2023 và công văn số 1264/GENCO3-VP ngày 19/5/2023 về việc tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện, để bảo đảm cung cấp điện mùa khô, đáp ứng cho Hệ thống điện quốc gia, ban lãnh đạo Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa - là nhà máy vận hành cung cấp dịch phụ trợ trên hệ thống - đã tổ chức, điều hành quyết liệt, chỉ đạo sát sao, kịp thời, triển khai các giải pháp đồng bộ để chủ động triển khai nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật để các tổ máy luôn vận hành ổn định, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, ban lãnh đạo đã quán triệt công tác tổ chức vận hành, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc kiểm tra theo dõi hoạt động thiết bị, thông số vận hành, sớm phát hiện các hiện tượng bất thường, khiếm khuyết để kịp thời tổ chức xử lý, phục hồi chức năng vận hành của thiết bị nhanh nhất có thể, bảo đảm chất lượng, rút ngắn tiến độ, qua đó góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu sự cố có thể xảy ra và nâng cao hệ số sẵn sàng cho hệ thống.

Cùng với đó, ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo công tác mua sắm vật tư, thiết bị hợp lý nhằm bảo đảm cho việc bảo dưỡng thường xuyên các tổ máy hiệu quả nhưng không lãng phí. Đặc biệt là công tác mua sắm nhiên liệu dầu DO, ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo sát sao trong việc cung ứng, tiếp nhận dầu DO bằng việc tích cực liên hệ với các nhà cung cấp, tăng cường lực lượng ứng trực và tiếp nhận dầu DO để bảo đảm lượng dầu luôn đủ, kịp thời cho công tác vận hành máy theo huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia.

Với việc lập kế hoạch và theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí, dự phòng đủ lượng dầu DO theo định mức để chủ động nguồn nhiên liệu, thực hiện chuyển đổi nhiên liệu an toàn, tối ưu theo tình hình cấp khí và nhu cầu của Hệ thống điện, từ trung tuần tháng 4 đến nay, các tổ máy của Công ty mặc dù thường xuyên phải vận hành dầu để đáp ứng nhu cầu phụ tải vào các giờ cao điểm trong ngày, việc vận hành bằng dầu DO đã diễn ra an toàn, ổn định. Sản lượng điện chạy dầu của nhà máy tính đến hết ngày 22/5 là hơn 112 triệu kWh và đã tiêu thụ khoảng 22.000 tấn dầu DO. Theo nhu cầu cung ứng điện dự kiến, Nhiệt điện Bà Rịa có thể phải tiếp tục vận hành theo phương thức khởi động/ngừng máy trong ngày đến hết mùa khô năm 2023.

Ngoài ra, ban lãnh đạo Công ty cũng chỉ đạo công tác tổ chức theo dõi sát sao tình hình hệ thống, ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để có phương án, kế hoạch bảo đảm nhà máy luôn ổn định, sẵn sàng đáp ứng công tác vận hành. Cùng với đó là công tác phối hợp các đoàn thể trong công ty tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV thực hiện sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý tại cơ quan cũng như tại hộ gia đình.

Trong những tháng mùa khô năm 2023, tuy có nhiều áp lực trong công tác sản xuất, kinh doanh nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Phát điện 3, sự quyết liệt, kịp thời của ban lãnh đạo công ty, sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CBCNV, Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa đã và sẽ thích ứng cao, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện đồng bộ những giải pháp để vừa giữ vững sản xuất điện, vừa bảo đảm an toàn, chất lượng trong công tác vận hành và bảo dưỡng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu hệ thống điện tăng cao trong giai đoạn mùa khô, đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, từng bước hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Tổng Công ty Phát điện 3 và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bài, ảnh: TRẦN MINH