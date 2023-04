Kéo cáp ngầm vượt biển cấp điện cho Côn Đảo

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo.

Chính phủ đồng ý phương án kéo cáp ngầm từ đất liền vượt biển để cấp điện cho huyện Côn Đảo.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với phương án kéo cáp ngầm từ đất liền vượt biển để cấp điện cho huyện Côn Đảo theo nghiên cứu và đề xuất của Bộ Công thương. Bộ Công thương chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu và phương án đề xuất, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Bộ Công thương có báo cáo (lần thứ 2) về dự báo nhu cầu phụ tải điện và phương án cấp điện cho huyện Côn Đảo trình Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Theo đó, trong quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được Bộ Công thương phê duyệt, nhu cầu điện dự báo cho huyện Côn Đảo đến năm 2025 là 21MW, năm 2030 là 33,3MW và năm 2035 là 46,4MW.

Trong khi đó, 2 nguồn chính cấp điện cho Côn Đảo là Nhà máy diesel An Hội và Nhà máy điện diesel An Hội mở rộng chỉ đạt tối đa 11,8MW. Do hạn chế về nguồn cung cấp điện nên trong những năm qua chỉ đáp ứng được nhu cầu điện sinh hoạt và một phần điện cho nhu cầu dịch vụ, du lịch. Vì vậy, các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên đảo gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ vào nhu cầu này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đơn vị tư vấn đã trình bày 5 phương án nghiên cứu cấp điện cho Côn Đảo. Phương án tối ưu nhất là cấp điện cho Côn Đảo từ lưới quốc gia bằng tuyến cáp ngầm 110kV vượt biển.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án hơn 4.950 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương dự kiến hơn 2.526 tỷ đồng, vốn tự có của EVN hơn 2.424 tỷ đồng. Tuyến đường dây này sẽ gồm phần đường dây trên không 23,1km; cáp ngầm biển hơn 73km và cáp ngầm dưới đất 6,1km.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC