Ngày 6/4, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2023 trên địa bàn huyện.

Trong quý I, nhiều chỉ tiêu của huyện tăng trưởng khá. Đáng chú ý, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 889 tỷ đồng (tăng 4% so cùng kỳ), giá trị sản xuất công nghiệp hơn 1.200 tỷ đồng (tăng 8,9% so với cùng kỳ), doanh thu thương mại - dịch vụ hơn 2.200 tỷ đồng (tăng 12,4% so cùng kỳ), thu ngân sách gần 191 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ). Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong quý II, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, phát huy hiệu quả sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, tập trung xử lý triệt để vấn đề vệ sinh môi trường; thực hiện các giải pháp bảo đảm ATGT trên địa bàn, quyết tâm kiềm chế TNGT. Tiếp tục thực hiện các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững…

TRÚC GIANG