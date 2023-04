Hai ngày đầu của kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, ghi nhận tại các chợ đầu mối, siêu thị sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường không như kỳ vọng “tăng cao tương ứng với lượng khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Giá hải sản tăng mạnh

Đón đầu xu thế tiêu dùng tăng cao trong các dịp lễ tết, các khu chợ trung tâm, chợ chuyên doanh hải sản ở TP. Vũng Tàu, TP. Bà Rịa và một số địa phương như Xuyên Mộc, Đất Đỏ.. lượng hàng hải sản về các chợ dồi dào, đa dạng.

Giá các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm cơ bản ổn định, một số mặt hàng tăng từ 5-10% so với ngày thường, cá biệt giá các loại hải sản tại các chợ tăng mạnh từ 10.000 đồng/kg đến gấp đôi so với ngày thường, trong đó tăng mạnh nhất là ghẹ sống.

Người dân mua hải sản tại chợ Vũng Tàu sáng 30/4.

Theo các tiểu thương, giá hải sản trong dịp lễ tăng cao do nhiều nguyên nhân, đó là thời điểm này, nguồn hàng đánh bắt không nhiều do biển động, lượng ghe đi biển không nhiều. Lượng hàng ít, cộng với giá nhiên liệu như xăng dầu tăng nên đẩy chi phí đầu vào tăng. Lượng hàng lấy vào tăng nên buộc các vựa kinh doanh hải sản cũng phải tăng giá theo.

Chị Vũ Thị Hà, tiểu thương kinh doanh hải sản tại TP. Vũng Tàu cho biết, nguồn cung hải sản các loại cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân và du khách. Về giá cả, hầu như các loại hải sản điều tăng dao động từ 10 đến 100 ngàn đồng/kg, tùy loại và chất lượng so với ngày thường. Riêng mặt hàng ghẹ tươi sống giá tăng từ 50% đến gấp đôi so với ngày thường, tùy loại. Chẳng hạn ghẹ loại 4 con/kg ngày thường khoảng 250 ngàn đồng/kg thì hai ngày nghỉ lễ đã tăng lên khoảng 500 - 600 ngàn đồng/kg, loại nhỏ hơn thì giá dao động từ 200 - 400 ngàn đồng/kg; trong khi đó tôm loại 25 con giá khoảng 300 ngàn đồng (tăng khoảng 50 ngàn đồng so với ngày thường.

Người dân mua hải sản tại chợ Phước Hải sáng 30/4.

Anh Lê Thanh Tùng, du khách tỉnh Đồng Nai cho biết, dịp này anh cùng gia đình đến Vũng Tàu du lịch. Ngày 30/4, anh đến các vựa hải sản khu vực Xóm Lưới mua hải sản cho gia đình. Anh Tùng cho biết: “Di dạo một vòng quanh khu vực Xóm Lưới tôi thấy hải sản phong phú, tươi ngon. Giá cả so với ngày thường cũng tăng nhưng ở mức chấp nhận được. Tôi cũng chọn được nhiều loại hải sản cho gia đình như cá, tôm, ốc… cho gia đình”.

Ông Hoàng Văn An, Phó Ban Quản lý chợ Vũng Tàu cho biết, hàng hóa về chợ phục vụ dịp lễ cơ bản đảm bảo nhu cầu, trong đó các nhóm hàng hút khách như hải sản cũng được tiểu thương chủ động nhập hàng về. Giá cả hàng hóa nhìn chung ổn định, chỉ tăng khoảng 5-15% so với ngày thường, tùy loại hàng hóa.

Sức mua không như kỳ vọng

Ghi nhận của phóng viên báo Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 30/4 tại một số chợ truyền thống cho thấy, sức mua sắm của người dân chưa như kỳ vọng.

Theo đánh giá của các tiểu thương kinh doanh hải sản tại khu vực cầu Rạch Bà, TP. Vũng Tàu, 2 ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách có tăng so với ngày thường nhưng chỉ bằng ngày nghỉ cuối tuần. Đánh giá của các tiểu thương kinh doanh hải sản ở khu phố hải sản Xóm Lưới cũng cho thấy, lượng khách du lịch đến mua sắm trong ngày 2 ngày chỉ bằng các ngày nghỉ cuối tuần và chỉ bằng 1/3 của kỳ nghỉ lễ năm trước. Lượng khách giảm nên tiểu thương cũng không dám trữ hàng nhiều, chỉ lấy nhiều hơn so với ngày thường khoảng 10%.

Người dân tham quan, mua sắm tại siêu thị GO! Bà Rịa.

Trong khi đó, ghi nhận tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh 2 ngày qua, lượng khách đến tham quan, mua sắm tăng nhẹ so với ngày nghỉ cuối tuần nhưng so với cùng kỳ năm ngoái không bằng. Mặc dù vậy, để phục vụ nhu cầu vui chơi, mua sắm của người dân, các siêu thị cũng chuẩn bị số lượng hàng hóa dồi dào, cùng với các chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn.

Người dân tham quan, mua sắm tại Lotte Mart Vũng Tàu.

Theo đại diện Co.op Mart tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dịp nghỉ lễ 30/4 dài ngày nên siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng lớn, gấp 2 lần bình thường và tổ chức khuyến mại giảm giá mạnh. Sức mua sau 2 ngày nghỉ lễ cũng tương đương với ngày nghỉ cuối tuần. Hy vọng những ngày còn lại dự sức mua sẽ tăng ít nhất là gấp đôi so với ngày thường.

Mặc dù trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến tham quan, mua sắm chưa như kỳ vọng nhưng tiểu thương kinh doanh, các đơn vị cung ứng hàng hóa vẫn hy vọng sức mua sẽ tăng trong các ngày nghỉ tiếp theo giống như số lượng khách du lịch đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bài, ảnh: SONG BÌNH