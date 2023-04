Thương lái gom hàng, hải sản rục rịch tăng giá

Dù chưa tới kỳ nghỉ lễ nhưng giá các loại hải sản tươi sống đã tăng từ 5-20% do thương lái gom trữ hàng để bán vào dịp lễ.

Giá hải sản đã bắt đầu tăng trước lễ. Trong ảnh: Khu vực bán hải sản tại Chợ Vũng Tàu.

Ngày 26/4, ghi nhận tại các chợ Vũng Tàu, Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu), Bà Rịa (TP.Bà Rịa), Phước Hải (Đất Đỏ), giá các loại hải sản đã tăng từ 20-100 ngàn đồng/kg so với ngày thường. Theo đó, ghẹ càng xanh loại 4-5 con/kg giá từ 600-650 ngàn đồng/kg; loại 6-10 con/kg giá từ 400-500 ngàn đồng… tăng khoảng 100 ngàn đồng/kg so với 1 tuần trước. Mực ống loại 4 con/kg giá 350 ngàn đồng (tăng 40 ngàn đồng/kg); loại 8 con/kg giá 300 ngàn đồng (tăng 35 ngàn đồng/kg); tôm sú loại 10 con/kg giá 690 ngàn đồng (tăng 30 ngàn đồng/kg), loại 30 con/kg giá 250 ngàn đồng (tăng 30 ngàn đồng/kg); ốc hương từ 250-500 ngàn đồng/kg (tùy loại), tăng từ 50-90 ngàn đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Diệu, tiểu thương bán hải sản tại chợ 5 tầng (Nguyễn Tri Phương, TP.Vũng Tàu) cho biết, khoảng 1 tuần qua, các loại hải sản không nhiều do nhiều nhà hàng ra sức gom mua, còn các vựa trữ hàng bán lễ. “Từ 3-4 giờ sáng, tôi đã có mặt tại các bến cá để săn hàng song khá hiếm. Được mớ tôm, mực, ghẹ nào tươi sống thì nhà hàng đều đã gọi đặt mua với giá cao hơn khi ghe chưa cập bến, những người bán ở chợ cạnh tranh không nổi. Do đó, tôi chỉ dám lấy ghẹ, tôm tít kích thước nhỏ để bán. Loại này giá cả vừa phải, phù hợp với nhiều người”, chị Diệu chia sẻ.

Ông Hồ Thanh Tâm, Tổng Quản lý nhà hàng Vạn Chài cho biết, các loại hải sản như: tôm, ghẹ, mực, cua, ốc hương… được tiêu thụ nhiều nhất trong dịp lễ. Tại thời điểm này, tất cả đã rục rịch tăng giá, nhất là cua, ghẹ tăng từ 100 ngàn đồng/kg. Giá tăng chủ yếu là do vựa trữ hàng chờ lễ. Mấy ngày nay, lượng hàng do nhà hàng Vạn Chài đặt chuẩn bị bán vào lễ chỉ đáp ứng được 10% so với nhu cầu thu mua. Với tình hình này, giá các loại hải sản trên vào dịp lễ dự kiến sẽ tăng từ 70-100%.

“Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp lễ là hải sản tăng giá, vì đã lường trước được tình hình, nên nhà hàng đã chủ động nhập số lượng lớn cách lễ 7-10 ngày, chấp nhận với giá cao hơn, ít lời để bán phục vụ khách” ông Tâm nói.

Theo các đầu mối cung ứng hải sản tươi sống trên địa bàn tỉnh, dự báo, sức tiêu thụ mặt hàng hải sản sẽ gấp đôi, gấp ba so với ngày bình thường. Nguyên nhân là do kỳ nghĩ lễ năm nay kéo dài 5 ngày, thời tiết nắng nóng nhiều gia đình chọn các huyện, thành phố của Bà Rịa-Vũng Tàu để vui chơi tắm biển, nghỉ dưỡng. Song song đó, sức tiêu thụ hải sản của người dân cũng tăng mạnh vì nghỉ lễ sức chi tiêu cũng rộng rãi hơn. Ngoài ra, giá các loại hải sản gần đây cũng tăng là do biến động của giá xăng thời gian qua khiến nhiều tàu thuyền giảm đánh bắt nên sản lượng cung ứng ra thị trường giảm mạnh, cung không đủ cầu đã đẩy giá bán lên cao.

Ngoài các loại hải sản tươi sống, giá các loại thực phẩm như: thịt gà, bò, heo… vẫn tương đối ổn định. Để bảo đảm ATVSTP và an ninh trật tự cho người dân và du khách, trong những ngày lễ, Ban quản lý các chợ, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương thực hiện đúng các quy định về giá, niêm yết giá, hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng, chống cháy nổ. Đồng thời, nhân viên vệ sinh trực thu dọn rác thải thường xuyên, không để xảy ra tình trạng ứ đọng rác tại chợ.

Bài, ảnh: TRÀ NGÂN