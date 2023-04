Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,74%

Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng 3/2023 tăng 0,14% so với tháng trước, tăng 1,74% so với cùng kỳ năm trước.

Khách mua hàng tại Co.op Mart Vũng Tàu.

3 tháng đầu năm, giá xăng, dầu bình quân tăng đã ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển tác động đến giá cả của nhiều loại hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Việc giá gas tăng bất thường so mọi năm ảnh hưởng lớn đến đời sống và tiêu dùng của người dân.

Theo đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và giá gas tăng 11,33%; vật liệu xây dựng tăng 1,69% chủ yếu do giá nhà ở cho thuê trong tháng tăng 1,5%. May mặc, giày dép và mũ nón tăng 0,26% do ra Tết nhu cầu mua sắm tăng.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng có chỉ số giảm như: hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,49%; thực phẩm giảm 0,63%. Còn lại các nhóm hàng khác tương đối ổn định.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN