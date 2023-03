Bảo vệ nguồn nước bắt đầu từ những hành động nhỏ

Không xả thải vào nguồn nước, giảm thiểu rác thải nhựa, sử dụng nước tiết kiệm... là những hành động thiết thực nhất nhằm bảo vệ nguồn nước.

Công nhân BWACO tham gia thu gom rác tại khu vực suối Nhum (huyện Châu Đức).

Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính mình

14 giờ ngày 22/3 chương trình tuyên truyền “Bảo vệ nguồn nước-Bảo vệ sự sống” do Công ty CP Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu (BWACO) phối hợp với UBND xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) tổ chức mới chính thức bắt đầu, nhưng hàng trăm người dân xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) và xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ) đã có mặt từ rất sớm.

Tại chương trình, người dân được tìm hiểu về vai trò, tầm quan trọng của nước đối với cuộc sống con người; tiềm năng nước mặt, nước ngầm trên địa bàn tỉnh; các nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước… Chị Trương Thị Ngọc Huyền (thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) cho biết, nhà cách hồ Đá Đen khoảng 500m, nhiều năm trước gia đình chị chăn nuôi heo nhưng sau này chị biết rằng hoạt động chăn nuôi không nằm trong vùng quy hoạch nên nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Do đó, chị chủ động ngừng chăn nuôi.

“Bảo vệ nước đầu nguồn là bảo vệ nguồn nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho chính gia đình mình. Vì vậy, tôi không chăn nuôi có xả thải ra môi trường; rác sinh hoạt gia đình thu gom rồi hàng ngày để ra cổng có xe đến lấy”, chị Huyền nói.

Bà Lê Thị Yến Thương, Phó Chủ tịch UBND xã Láng Lớn cho hay, trên địa bàn xã có hơn 200 hộ sinh sống xung quanh các hồ chứa nước, các tuyến kênh cấp nước, dẫn nước, khu vực đầu nguồn sông suối chảy vào hồ Đá Đen. Những năm qua xã thường xuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước như: ngày chủ nhật xanh, thu gom rác kênh mương, vận động các hộ dân di dời chăn nuôi đến vùng quy hoạch…

“Sau mỗi hoạt động được tổ chức thì mỗi người dân đã trở thành một mạng lưới tuyên truyền bảo vệ nguồn nước trong khu dân cư. Từ đó, mỗi người đều có ý thức bảo vệ nguồn nước từ những việc nhỏ nhất. Những điều tốt đẹp đó hy vọng sẽ được nhân lên ở nhiều nơi khác, nhiều người dân và DN để góp phần bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sự sống của chúng ta”, bà Thương nói.

Người dân xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức) kéo nước từ kênh dẫn về tưới cho cây hoa màu.

Giữ an toàn nguồn nước

Cũng như nhiều địa phương khác, Bà Rịa-Vũng Tàu đang đối mặt với nguồn nước cạn kiệt do biến đổi khí hậu và tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến nguồn nước. Nguyên nhân chính được xác định là các hộ dân sống gần các hồ chứa nước và các cơ sở, DN sản xuất có nguồn thải chưa ý thức đầy đủ về việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tình trạng nạo vét lòng hồ, khai thác cát sỏi trái phép, sai quy định… vẫn diễn ra thường xuyên. Do đó, giữ gìn an toàn nguồn nước là nhiệm vụ cần thiết và phải được duy trì thường xuyên.

Theo bà Võ Phương Hồng, Phó Phòng Quản lý chất lượng BWACO, để nguồn nước luôn sạch, BWACO thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và địa phương để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. Bên cạnh đó, BWACO cùng các đơn vị quản lý hồ chứa thường xuyên theo dõi mực nước các hồ, bảo đảm có dự phòng khi biến đổi khí hậu, lập bản đồ quản lý các nguồn có nguy cơ ô nhiễm trong lưu vực sông, suối chảy vào hồ với 19 điểm theo dõi chất lượng nước.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 30 hồ chứa nước quy mô trung bình và nhỏ. Các hồ này có chức năng cấp nước nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp, dịch vụ. Tổng lượng nước được tích trữ trong các hồ đập là 308,2 triệu m3, trong đó dung tích hữu ích khoảng 276,06 triệu m3. Nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được lấy từ 8 hồ chứa nước: Đá Đen, Sông Ray, Sông Hỏa, Kim Long, Núi Nhan, Đá Bàng, Suối Các, Châu Pha (không tính huyện Côn Đảo). Trong đó, hồ Đá Đen và hồ Sông Ray là nguồn cung cấp nước chính và chủ yếu.

Ngoài ra, BWACO cũng thường xuyên kiểm tra các tuyến đầu nguồn, các sông, suối đổ về hồ Đá Đen và hồ Sông Ray. Đồng thời giám sát nghiêm ngặt chất lượng nguồn nước thô. Các mẫu nước sau xử lý được Phòng Quản lý chất lượng BWACO kiểm tra giám sát hàng giờ, hàng ngày. Mẫu nước hàng quý được BWACO đưa đi kiểm nghiệm tại viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh.

Bà Hồng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, BWACO thường xuyên tổ chức thu gom rác thải, dọn vệ sinh khu vực xung quanh hồ chứa, thành lập mạng lưới tuyên truyền viên trong khu dân cư để tuyên truyền vận động người dân khu vực đầu nguồn không vứt rác, xác động vật vào sông suối.

Khuyến khích người dân thông tin đến công ty hoặc các cơ quan chức năng, UBND xã, phường khi phát hiện những hành vi gây ô nhiễm nguồn nước. “Chính sự gắn kết này đã giúp cho việc bảo vệ nguồn nước thô được ổn định và an toàn”, bà Hồng nói thêm.

Bài, ảnh: QUANG VŨ