3 loại bệnh được công nhận an toàn tại huyện Côn Đảo

Huyện Côn Đảo vừa được Cục Thú y công nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh cúm gia cầm và Niu-cát-xơn.

Trước đó, năm 2019, Cục Thú y cũng đã công nhận địa phương này là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại động vật. Như vậy, tính đến nay, huyện Côn Đảo có 3 loại bệnh được công nhận an toàn.

Theo thống kê, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Côn Đảo khoảng 17.500 con, trong đó chủ yếu là đàn gia cầm 16.000 con, chiếm tỷ lệ 91,43%. Hình thức chăn nuôi theo quy mô nông hộ, nhỏ lẻ và tự phát tại 9 khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh do không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và an toàn dịch bệnh. Do đó, công tác kiểm soát, quản lý dịch bệnh, đặc biệt xây dựng vùng an toàn dịch bệnh được triển khai đồng bộ với nhiều biện pháp như: tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, giám sát dịch bệnh.

Như vậy, sau TX. Phú Mỹ và huyện Châu Đức, huyện Côn Đảo là địa phương thứ ba của tỉnh được công nhận là vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm, Niu-cát-xơn và bệnh dại động vật.

VÂN ANH