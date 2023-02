Bà Rịa-Vũng Tàu phải xác định rõ là một trong những trụ cột kinh tế phía Nam

Sáng 16/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia kinh tế.

Về phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao báo cáo quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; khẳng định Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương trong vùng kinh tế động lực của phía Nam, cùng với TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Cho rằng, công tác quy hoạch có vai trò hết sức quan trọng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nhấn mạnh, nếu chúng ta chọn con đường đúng, thì chúng ta sẽ đi nhanh, nếu sai sẽ trả bằng nước mắt, hệ quả là mất cả về thời gian, nguồn lực và mất đi cơ hội phát triển. Vấn đề là làm sao đánh giá hết tiềm năng, phát hiện khó khăn thách thức, đặt trong bối cảnh mới, điều kiện mới, tìm hướng đi mang tính đột phá để phát triển nhanh, bền vững, phù hợp xu thế đang chuyển dịch của quốc tế, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bộ trưởng cũng lưu ý, trong quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu phải xác định rõ vai trò vị trí, sứ mệnh của tỉnh là một trong những trụ cột kinh tế năng động phía Nam; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định, Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng quy hoạch tỉnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19, nhưng tỉnh vẫn nỗ lực đáp ứng tiến độ. Bản quy hoạch có 2 tổ chức tư vấn, trong đó có liên doanh trong nước và một tổ chức tư vấn nước ngoài. Tại hội nghị này, tỉnh luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định và các chuyên gia tư vấn để tỉnh tiếp tục hoàn chỉnh bản quy hoạch.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Ông Nguyễn Công Vinh thông tin, Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 nghiên cứu xây dựng với hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh. Đồng thời, kế thừa những quan điểm, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực còn phù hợp với bối cảnh mới, phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025); quan điểm, tầm nhìn của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và các định hướng phát triển quốc gia, vùng Đông Nam Bộ.

TS. Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Bộ KH-ĐT góp ý cho báo cáo Quy hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia kinh tế của các Viện nghiên cứu cũng đã thảo luận, góp ý cho Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Các ý kiến thẩm định đều nhất trí nội dung Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đáp ứng được yêu cầu đã xác định trong Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1442/QĐ-TTg/QĐ-TTg ngày 23/9/2020. Đồng thời, đề nghị bổ sung phân tích, đánh giá rõ hơn về thuận lợi, khó khăn về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, biến đổi khí hậu, dân số; làm rõ lợi thế so sánh của tỉnh so với các địa phương trong vùng. Các chuyên gia kinh tế cũng đề nghị phân tích sâu các yếu tố điều kiện tự nhiên, nhất là tài nguyên biển tác động đến kinh tế và quốc phòng an ninh biển; làm rõ vai trò đầu tàu trong thúc đẩy tính năng động và cải cách phát triển kinh tế của tỉnh đối với vùng; bổ sung phân tích khả năng cạnh tranh về phát triển cảng biển giữa tỉnh với TP. Hồ Chí Minh...

THẢO PHƯƠNG