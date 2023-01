Sáng 6/1, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành xây dựng tỉnh.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Tạ Quốc Trung, Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo công tác năm 2022.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý ngành vừa bảo đảm kiểm soát dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết quả, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được giao cho ngành đều đạt và vượt kế hoạch, các nhiệm vụ trọng tâm đã cơ bản hoàn thành theo lộ trình, kế hoạch đề ra; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh từng bước phục hồi mạnh mẽ và hoạt động ổn định trở lại.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể, tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,8% (vượt 0,8% so với kế hoạch năm 2022); tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 99% (hoàn thành kế hoạch năm 2022); tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đô thị đạt 100%; tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%; tỷ lệ lập quy hoạch phân khu trên diện tích đất xây dựng đô thị (trừ các thị trấn là đô thị loại IV, V) đạt 85,2%; diện tích nhà ở bình quân đầu người là 28,02m2 sàn/người (tăng 0,9m2 sàn/người so với năm 2021); số lượng, diện tích sàn nhà ở tăng thêm khoảng 1,7 triệu m2 sàn nhà, tương đương khoảng 14.153 căn; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố là 98,7% (tăng so với năm 2021); tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ là 1,3% (giảm 0,1% so với năm 2021)… Bên cạnh đó, Sở cũng đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; quản lý nhà ở và thị trường bất động sản…

Giao chỉ tiêu năm 2023.

Năm 2023, ngành đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm trong đó, tỷ lệ đô thị hóa đạt 62% (tăng 2% so với kế hoạch năm 2022); tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch đạt 99,2% (tăng là với kế hoạch năm 2022). Năm 2023, Sở thường xuyên rà soát, đánh giá, phát hiện những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định liên quan đến lĩnh vực xây dựng để kịp thời để xuất điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng; rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo đúng quy định và phù hợp với quy hoạch cấp trên; triển khai lập các đồ án phân khu tại các đô thị mới; tiếp tục thực hiện các công tác liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, điều chỉnh quy hoạch phân khu Núi Lớn - Núi Nhỏ, TP. Vũng Tàu; tăng cường thực hiện công khai, công bố các quy hoạch, dự án nhà ở và khu đô thị được duyệt theo quy định để tạo thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu; đa dạng hóa và khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đô thị…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Công Vinh đánh giá cao kết quả ngành xây dựng đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2023, ngành xây dựng tiếp tục phối hợp, đôn đốc các địa phương rà soát các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch nông thôn, kịp thời điều chỉnh các nội dung không còn phù hợp, nhất là các khu vực có các dự án bị thu hồi; đẩy nhanh công tác thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chung và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, các dự án trọng điểm và dự án có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng, khoa học, pháp lý cho việc quản lý, thu hút đầu tư, chỉnh trang, mở rộng không gian đô thị, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung triển khai kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, lưu ý đầu tư phát triển các khu tái định cư để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân; sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản…

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU - NHẬT LINH