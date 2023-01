Cây tài lộc hút khách

Thời điểm này, các loại cây cảnh, bonsai mang ý nghĩa phát lộc, phát tài như: dạ yến thảo, đồng tiền, cây bonsai,… và các cây phong thủy như: kim ngân lượng, kim tiền, trúc phát tài, phú quý, đồng tiền.. phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã được các cửa hàng bày bán và thu hút khách hàng.

Khách hàng mua cây phát tài kim ngân lượng tại vườn cây kiểng Minh Huy (760 đường Bình Giã, phường 10, TP. Vũng Tàu.

Chủ vườn cây kiểng Minh Huy (760 đường Bình Giã, phường 10, TP. Vũng Tàu) cho biết, gần 1 tuần nay, lượng khách mua hàng đã tăng khoảng 30% so với ngày thường. Đối với loại cây phát tài, phát lộc, cửa hàng cũng có nhiều chủng loại, kích thước và mức giá khác nhau, dao động từ 80-300 ngàn đồng/chậu (tùy kích thước). Năm nay, do chi phí đầu vào tăng cao nên giá các loại cây tài lộc cũng tăng từ 10-20% so với năm ngoái.

Cũng theo chủ cửa hàng này, từ ngày 25 tháng Chạp trở đi, sức mua sẽ nhộn nhịp hơn, tuy nhiên giá cả vẫn chỉ tăng nhẹ.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC