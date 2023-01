Giá đất ở được điều chỉnh tăng nhằm phù hợp với thực tế

Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là QĐ25) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 38/2019/QĐ-UBND (sau đây gọi tắt là QĐ38), quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (1/1/2020-31/12/2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. QĐ 25 có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 sẽ có biến động về giá cả đất đai và được nhiều người dân quan tâm. Phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Anh Tú (ảnh), Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường về vấn đề này.

* Phóng viên: Đề nghị ông cho biết lý do vì sao phải sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh?

- Ông Lê Anh Tú: Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (1/1/2020-31/12/2024) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (1/1/2020-31/12/2024) về cơ bản đã được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế địa phương, góp phần thực hiện tốt thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, công tác quản lý nhà nước đối với đất đai. Bảng giá đất này góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án; bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai và có hướng đến yếu tố tạo điều kiện tốt để thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh, bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh cho các DN đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện QĐ38 đến nay vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Trong đó đáng chú ý là mức giá đất đã được điều chỉnh tăng qua nhiều lần. Sau các lần điều chỉnh bảng giá đất thì giá thị trường tiếp tục có xu hướng tăng và cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung một số quy định cụ thể về cách xác định giá đất để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

TP. Bà Rịa và các huyện (Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền) áp dụng hệ số 1,78 cho tất cả các tuyến đường khu vực đô thị và khu vực nông thôn. Trong ảnh: Một góc đường Huỳnh Ngọc Hay, TP. Bà Rịa.

Ngoài ra, qua tổng hợp giá đất cụ thể của đất nông nghiệp để tính bồi thường trong năm 2020-2021 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều cao hơn gấp nhiều lần so với giá đất tối đa của khung giá Chính phủ quy định và cao hơn với giá đất do UBND tỉnh quy định tại bảng giá đất của QĐ38. Tổng hợp giá đất cụ thể đối với đất ở đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2020-2021 theo kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn thì giá đất trên thị trường có biến động tăng so với giá đất tại QĐ38.

Hơn nữa bảng giá đất Nhà nước nếu quy định quá thấp so với mức giá phổ biến trên thị trường sẽ phát sinh trường hợp: giá đất cụ thể của dự án, khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng lại được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất và có mức giá thấp hơn các dự án, khu đất liền kề (có tổng giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất trên 20 tỷ đồng) phải thực hiện quy trình khảo sát, phê duyệt giá đất cụ thể có mức giá cao hơn. Điều này dẫn đến sự không tương đồng về giá giữa các dự án, khu đất liền kề hoặc cùng khu vực, tuyến đường.

Do đó, cần thiết điều chỉnh bảng giá đất tại QĐ38 để phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013, các Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương và tình hình thực tế tại địa phương.

* Như vậy, so với QĐ38 thì QĐ25 thay đổi, bổ sung như thế nào thưa ông?

- Có 3 sự thay đổi, bổ sung lớn gồm: Điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh tăng bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và điều chỉnh tăng giá đất ở. Trong đó, giá đất nông nghiệp khu vực đô thị và huyện Côn Đảo được điều chỉnh tăng từ 5-50% so với QĐ38; đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được điều chỉnh tăng từ 5,55% trở lên so với QĐ38.

QĐ25 cũng điều chỉnh tăng giá đất ở. Theo đó, TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Long Điền áp dụng theo hệ số 1,78 cho tất cả các tuyến đường khu vực đô thị và khu vực nông thôn.

Huyện Đất Đỏ áp dụng hệ số 2,15 cho tất cả các tuyến đường (theo mức hệ số thấp nhất của huyện Đất Đỏ) đối với khu vực đô thị. Khu vực nông thôn của huyện Đất Đỏ chia làm hai khu vực: áp dụng hệ số 2,61 (khu vực 1), áp dụng hệ số 1,78 (khu vực 2).

TX. Phú Mỹ được áp dụng hệ số 2,2 cho tất cả các tuyến đường (theo mức hệ số thấp nhất của TX. Phú Mỹ) đối với khu vực đô thị; áp dụng theo hệ số 1,78 cho tất cả các tuyến đường đối với khu vực nông thôn.

Riêng huyện Côn Đảo được áp dụng hệ số 2,78 cho tất cả các tuyến đường.

Theo QĐ 25, riêng huyện Côn Đảo được áp dụng hệ số 2,78 cho tất cả các tuyến đường. Trong ảnh: Khách du lịch tham quan Côn Đảo trên đường Tôn Đức Thắng.

* Theo ông, điểm đặc biệt nhất của QĐ25 là gì?

- Tôi nghĩ đó là việc điều chỉnh tăng giá đất ở. Việc điều chỉnh tăng giá đất ở được xây dựng theo hệ số tăng tại các huyện, thị xã, thành phố dựa theo mức trần khung giá các loại đất; đồng thời có xem xét đến kết quả phê duyệt giá đất cụ thể thấp nhất, để cân đối cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo từng tuyến đường.

Riêng đối với 9 tuyến đường trên địa bàn TP.Vũng Tàu (đô thị loại 1) gồm: Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bacu, Lý Thường Kiệt (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Lê Quý Đôn), Trần Hưng Đạo, Đồ Chiểu (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lê Lai), Nguyễn Văn Trỗi, Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám (đoạn từ Thuỳ Vân đến Võ Thị Sáu) có giá đất vị trí 1 bằng giá đất tối đa của khung giá đất do Chính phủ quy định (65 triệu đồng/m2).

* Nhiều người băn khoăn, việc thay đổi, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 5 năm liệu có theo kịp với giá đất thị trường? Ông có ý kiến gì về điều này?

- Việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại QĐ25 của UBND tỉnh vẫn có thể chưa theo kịp với giá đất thị trường tại một số thời điểm. Tuy nhiên, hàng năm, UBND tỉnh đều giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện khảo sát giá thị trường và ban hành Quyết định bảng hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm để làm sơ sở xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

Đối với giá đất cụ thể để làm cơ sở tính bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án thì giá đất bồi thường sẽ được UBND tỉnh khảo sát giá thị trường và phê duyệt giá đất cụ thể cho từng dự án tại thời điểm thu hồi đất. Giá đất cụ thể được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013 và không bị giới hạn bởi bảng giá đất tại QĐ25.

* Xin cảm ơn ông!

