Cả nước còn 37 trung tâm đăng kiểm xe dừng hoạt động

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến nay, cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, có 37 trung tâm đăng kiểm đang dừng hoạt động.

Thống kê cho thấy, 29 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đã bị cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 2 trung tâm đăng kiểm dừng do đang trong quá trình điều tra, 6 trung tâm đăng kiểm bị dừng do không đủ điều kiện theo Nghị định 139/2028/NĐ-CP.

Tại khu vực Hà Nội có 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động (38 dây chuyền) và 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dừng hoạt động (23 dây chuyền); trong đó 11 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến vi phạm pháp luật, một trung tâm dừng hoạt động do không đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Ở khu vực TP.Hồ Chí Minh đang có 12 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hoạt động (35 dây chuyền) và 7 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới dừng hoạt động (13 dây chuyền); trong đó 6 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động do liên quan đến vi phạm pháp luật, một trung tâm dừng hoạt động do không đủ nhân lực đăng kiểm viên theo quy định.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu kiểm định xe của người dân sẽ không đông do đã tập trung đưa xe đi đăng kiểm trước Tết.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến khích người dân trên đường từ quê lên thành phố làm việc sau kỳ nghỉ Tết có thể đưa xe vào các trung tâm đăng kiểm địa phương để kiểm định, tránh phải chờ đợi lâu, giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, chủ phương tiện chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để bảo đảm đủ điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi kiểm định.

VIỆT HÙNG