Xếp hàng chờ mua vàng trong ngày vía Thần Tài

Từ 6 giờ sáng ngày 31/1 (mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão), một số cửa hàng kinh doanh vàng, bạc như: PNJ, DOJI, Kim Minh, Ngọc Xuân… đã mở cửa hoạt động, thay vì 8 giờ như mọi ngày. Hàng chục người dân xếp hàng từ rất sớm để chờ cửa hàng mở cửa mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Bên trong cửa hàng vàng Kim Minh (306 Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu), ngay từ sáng sớm luôn có 20-30 khách tìm hiểu, mua vàng. Khách hàng quan tâm nhiều nhất là nhẫn và tượng vàng Thần Tài, vàng miếng với các biểu tượng: Phúc, Lộc, Tài, mèo vàng... Đa số khách hàng mua số lượng nhỏ vàng miếng SJC, nhẫn trơn 9999 loại 1 chỉ với ý nghĩa cầu may trong ngày vía Thần Tài.

Hệ thống kinh doanh vàng PNJ trên đường Lê Hồng Phong, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, PNJ Rạch Dừa, PNJ Bà Rịa… cũng nhộn nhịp khách. Bà Nguyễn Thị Nhàn, Cửa hàng trưởng PNJ New Center Bà Rịa (269A, Cách Mạng Tháng Tám, TP. Bà Rịa), cho biết: “Năm nay, ngày vía Thần Tài rơi vào ngày thường nên lượng khách tập trung đông vào chiều và tối sau khi tan giờ làm việc. Cửa hàng đã yêu cầu 100% nhân viên tăng ca từ 5 giờ sáng đến khi hết khách giao dịch”.

Trên mâm cỗ cúng ngày vía Thần Tài, ngoài hoa, trái cây, heo quay, bánh hỏi, bánh bao còn có bánh kem. Tại các điểm bán heo quay ở TP.Vũng Tàu như: Hoài Anh, Lạng Sơn, Hoàng Anh (đường Nguyễn Tri Phương), Nam Huê (đường Trương Công Định), từ 5 giờ, khách đã xếp hàng dài chờ đến lượt mua heo quay. Giá bán ổn định ở mức: heo quay 320 ngàn đồng/kg; vịt quay 300 ngàn đồng/kg. Bánh hỏi tăng giá khoảng 5.000 đồng so với ngày thường, lên 40 ngàn đồng/kg, xôi có giá từ 25-50 ngàn đồng/dĩa, tăng 5.000 đồng so với ngày thường; bánh kem hình túi tiền dao động từ 200-500 ngàn đồng/cái.

Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Kim Minh-Thành Thi, chủ tiệm vàng Kim Minh cho biết, ngoài khách lẻ mua vàng trang sức, nhiều DN, khách hàng cá nhân đã đặt cọc trước và hẹn lấy vàng trong ngày vía Thần Tài. Trong đó, nhẫn vàng 9999 được nhiều người đặt mua nhất, bởi loại vàng này dễ sử dụng, cất giữ, khi bán không mất giá.

“Ngoài nhẫn tròn 9999, Kim Minh đưa ra nhiều mẫu vàng mới như vàng miếng in hình chữ Tài, Lộc, hình Phúc-Lộc-Thọ, hình 12 con giáp, hình Thần Tài, nhẫn kim tiền, nhẫn tỳ hưu, thỏi vàng loại 1 chỉ, 2 chỉ. Năm nay, giá vàng trong ngày vía Thần Tài không tăng mạnh như những năm trước mà có xu hướng giảm”, ông Thành thông tin.

Theo chia sẻ của nhiều khách hàng, việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài với mong ước năm mới nhiều may mắn. Chị Hoàng Thị Minh Sen (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP. Vũng Tàu) cho biết: “Tôi chọn mua 1 miếng vàng có chữ Lộc vào ngày vía Thần Tài với mong ước một năm được thịnh vượng, may mắn”.

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần chuyên quản tài phúc phú quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn cho mọi người. Do vậy, nhiều người chọn mua vàng trong ngày này với ý nghĩa cầu sự may mắn. Theo đó, sức mua vàng trong ngày Thần Tài tăng mạnh so với ngày thường.

Tuy nhiên, trái ngược với nhiều năm trước, giá vàng ngày Thần Tài lại giảm từ 100- 400 ngàn đồng/lượng. Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,3-67,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400 ngàn đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, hệ thống PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,3-67,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 400 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 200 ngàn đồng/lượng ở chiều bán ra. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,4-67,82 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300 ngàn đồng/lượng ở chiều mua vào, tăng 100 ngàn đồng/lượng ở chiều bán.

