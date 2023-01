Bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt các máy ATM

Theo nhận định của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh, dịp Tết năm nay, người dân sẽ không rút tiền mặt nhiều tại các quầy ATM như mọi năm. Tuy nhiên, để bảo đảm thông suốt, không để xảy ra các sự cố, các NH đã triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn tại các trụ ATM và nguồn tiền mặt phục vụ nhu cầu rút tiền của khách.

Nhân viên Agribank- chi nhánh Vũng Tàu (bìa phải) hướng dẫn khách hàng giao dịch trên máy ATM.

Đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng

BIDV-chi nhánh Phú Mỹ hiện có 22 máy ATM đang hoạt động, trong đó có 5 máy được đặt tại các khu công nghiệp trên địa bàn để phục vụ nhu cầu rút tiền cho người lao động. Theo bà Nguyễn Thanh Thuỷ, Giám đốc BIDV- chi nhánh Phú Mỹ, thông thường vào dịp Tết nhu cầu rút tiền mặt của người dân, nhất là người lao động sẽ cao hơn nhiều lần so với ngày thường. Do đó, để bảo đảm tốt chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động của hệ thống thẻ và ATM, đơn vị yêu cầu lãnh đạo các phòng, tổ nghiệp vụ và các phòng giao dịch trực thuộc tăng cường giám sát hệ thống ATM/POS; chuẩn bị đầy đủ nguồn tiền, có kế hoạch tiếp quỹ kịp thời bảo đảm ATM hoạt động liên tục, bố trí cán bộ theo dõi hoạt động hệ thống thẻ và ATM. Bộ phận công nghệ thông tin, tổ ATM chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan, bộ phận bảo trì để khắc phục các sự cố kỹ thuật; phối hợp các nhà mạng để giảm thiểu lỗi kết nối đường truyền, hạn chể tối đa các trường hợp để máy ATM hết tiền, ngừng phục vụ.

Đối với các ATM thuộc khu vực có nhiều khách hàng rút tiền mặt như các khu công nghiệp, để tránh hiện tượng quá tải, bộ phận giao dịch khách hàng chủ động lập kế hoạch tăng cường các biện pháp chi trả lương, thưởng; bố trí thêm các bàn quầy rút tiền mặt để giảm tải cho việc rút tiền tại ATM; Ưu tiên xử lý nhanh chóng đối với các trường hợp ATM nuốt thẻ của khách hàng. Ngoài ra, BIDV Phú Mỹ cũng yêu cầu các bộ phận tăng cường biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp như: lắp đặt thiết bị sao, trộm cắp thông tin thẻ tại ATM…

Trong khi đó, tại Agribank - Chi nhánh Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Giám đốc cho biết, để bảo đảm hoạt động thanh toán và an ninh an toàn tại ATM/CDM dịp tết Nguyên đán 2023, đơn vị đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và phòng giao dịch trực thuộc tổ chức rà soát, đánh giá tần suất giao dịch ATM để tiếp quỹ ATM kịp thời, tránh trường hợp ATM hết tiền gây bức xúc cho khách hàng. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra thực tế máy ATM/CDM để kịp thời phát hiện và xử lý các dấu hiệu bất thường, tình trạng hoạt động các thiết bị báo động, camera giám sát tại ATM/CDM; Phối hợp với các đơn vị bảo trì xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật đảm bảo ATM/CDM hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt….Ngoài ra, đơn vị bố trí cán bộ trực đường dây nóng 24/7 tại chi nhánh để tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình giao dịch.

Ghi nhận tại các NH khác như: Vietinbank, Vietcombank, HDBank… cũng đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịch của khách hàng; bảo đảm hệ thống ATM hoạt động thông suốt, cung ứng đầy đủ dịch vụ thanh toán trước, trong và sau Tết.

Tổng số máy ATM đang hoạt động trên địa bàn hiện có 409 máy với mạng lưới được phân bổ rộng khắp các địa bàn thành phố, thị xã, huyện thuộc tỉnh. Qua theo dõi giám sát mạng lưới ATM trên địa bàn hoạt động ổn định, những sự cố kỹ thuật đã được khắc phục kịp thời, vì vậy không phát sinh những vấn đề gây bức xúc phản ánh trên các đơn vị truyền thông liên quan đến dịch vụ ATM trên địa bàn. (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu)

Kiểm tra thông tin giao dịch để phát hiện giao dịch bất thường

Theo Ngân hàng Nhà nước- chi nhánh Bà Rịa- Vũng Tàu, vài năm gần đây, sự dịch chuyển của người dân từ thanh toán bằng tiền mặt sang các hình thức thanh toán điện tử tăng cao. Chỉ tính riêng trong tháng 12/2022, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua các NHTM trên địa bàn tỉnh ước đạt 17,4 triệu món, tăng 54% so với tháng trước. Giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt ước đạt 477.300 tỷ đồng, tăng 64% so với tháng trước.

Do đó, dịp Tết năm nay, dự báo người dân sẽ không rút tiền mặt nhiều tại các quầy ATM như mọi năm. Tuy nhiên, để bảo đảm thông suốt, không để xảy ra các sự cố, các NH đã triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn tại các trụ ATM và nguồn tiền mặt phục vụ nhu cầu rút tiền của khách. Và để bảo đảm an toàn và giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra cho khách hàng, các ngân hàng khuyến cáo chủ thẻ ATM phải bảo mật mã PIN, thông tin thẻ (che bàn phím khi nhập mã PIN mỗi lần thực hiện giao dịch tại cây ATM), không nên đặt mã PIN là những con số có liên quan mật thiết tới chủ thẻ như ngày tháng năm sinh, không để người khác ghi lại thông tin như: số thẻ, ngày hết hạn trên thẻ ATM... Ngay khi mất thẻ hoặc nghi ngờ máy ATM vừa giao dịch bị gắn thiết bị theo dõi, lập tức liên hệ với ngân hàng hoặc đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử để tạm khóa thẻ. Đồng thời, chủ thẻ nên thường xuyên kiểm tra thông tin giao dịch để kịp thời, chủ động phát hiện giao dịch bất thường…

