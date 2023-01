Mưa trái mùa, người trồng mai thất thu

Tại tuyến đường hoa mai Châu Đức (Quốc lộ 56, thị trấn Ngãi Giao), công đoạn lặt lá cho hơn 900 cây mai đã hoàn tất. Đơn vị phụ trách chăm sóc đường hoa mai Châu Đức cho biết, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết, nhất là mưa trái mùa trong những ngày qua đã ảnh hưởng ít nhiều tới chất lượng hoa mai. Trước đó đơn vị đã theo dõi sát diễn biến thời tiết và xây dựng kế hoạch chia việc lặt lá thành 2 đợt (ngày 10 và 15 tháng Chạp). Do vậy, đường hoa mai cơ bản vẫn đang phát triển theo đúng kế hoạch. Song việc xuất hiện mưa trái mưa khiến nụ hoa mai chững lại, lá non xuất hiện nhiều đòi hỏi phải tăng cường chăm sóc, điều tiết nguồn nước phù hợp. Đồng thời phải tăng cường thêm nguồn nhân lực để theo dõi sát sao để có biện pháp chăm sóc phù hợp cho hoa mai nở đúng tiến độ.