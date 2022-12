Tất bật chuẩn bị hàng Tết

Để chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất hàng hóa phục vụ cao điểm mùa Tết, ngay từ cuối tháng 10, các cơ sở kinh doanh, sản xuất mặt hàng thực phẩm, thức ăn đã phải gom hàng và đặt trước để thu mua. Ngoài nguồn nguyên liệu tại chỗ, các cơ sở kinh doanh phải thu mua ở các địa phương ngoài tỉnh.

Việc chuẩn bị sẵn nguồn nguyên liệu, sẽ giúp các cơ sở sẽ chủ động hàng trong vụ tết. Trong ảnh: Các mặt hàng giò chả, xúc xích, dăm bông được cơ sở Viết Nga (huyện Châu Đức) tung ra thị trường dịp Tết.

Chủ động nguồn nguyên liệu

Dịp Tết Nguyên đán 2023, cơ sở giò chả, bánh chưng Thùy Dương (phường 10, TP. Vũng Tàu) dự kiến sản xuất khoảng 2 ngàn chiếc bánh chưng và 1 tấn giò chả. Để có nguyên liệu sản xuất đạt chất lượng, ngay từ cuối tháng 10, cơ sở này đã đi gom hàng và đặt trước để thu mua. Trong đó, đối với sản phẩm bánh chưng, 80% nguyên liệu được lấy ngoài Bắc, từ lá dong, lạt gói... Riêng nếp để làm bánh, được sử dụng 100% nếp cái hoa vàng của miền Bắc.

Bà Dương cho biết, theo kế hoạch, cận Tết, nguyên liệu bà đã đặt sẽ được chuyển từ ngoài Bắc vào làm 2 đợt, trước ngày 23 và ngày 25 tháng Chạp để chuẩn bị cho những ngày cao điểm Tết ông Công, ông Táo và ngày 26-30 Tết.

Những ngày qua, ông Nguyễn Khắc Hân, chủ cơ sở chả lụa Viết Nga (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) cũng đi khảo sát thêm một số cơ sở chăn nuôi heo để chuẩn bị nguồn nguyên liệu phục vụ hàng tết sắp tới. Dự kiến, trong 3 ngày Tết, cơ sở chả lụa Viết Nga sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 5 tấn các loại sản phẩm, gồm: chả lụa, dăm bông, nem chua, xúc xích.... , tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Do đó, ngoài các mối nguyên liệu quen, ông phải lấy thêm thịt heo từ một số cơ sở khác.

Theo ông Hân, các sản phẩm thực phẩm đặc biệt là giò chả, nguyên liệu phải luôn bảo đảm yếu tố sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, ông ưu tiên chọn 100% cơ sở nuôi tại địa phương. Vì thịt phải tươi thì sản phẩm làm ra mới thơm ngon và bảo đảm an toàn. Dự kiến, bắt đầu từ ngày 20/12 âm lịch, các sản phẩm phục vụ Tết sẽ được cơ sở tung ra tại các thị trường trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh lận cận như: Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và miền Tây.

“Năm nay, cơ sở của chúng tôi vừa có 3 sản phẩm được bình chọn sản phẩm OCOP 3 sao cấp huyện, nên lượng khách đặt hàng Tết tăng lên đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản chúng tôi đã gom đủ nguồn nguyên liệu, chỉ chờ tới lúc cận Tết sẽ tăng cường thêm nguồn lao động để kịp hoàn thành số lượng các đơn hàng”, ông Hân cho biết thêm.

Công ty TNHH Hữu Thịnh, một trong những DN chuyên cung cấp mặt hàng lương thực trên địa bàn TP. Vũng Tàu đến thời điểm này cũng đã dự trữ đầy đủ các mặt hàng gạo thơm các loại, nếp, đậu và một số mặt hàng nhu yếu phẩm khác. Dự báo, dịp Tết năm nay nhu cầu lương thực tăng khoảng 20-30% so với ngày thường. Do đó, để bảo đảm đủ lượng hàng, công ty đã chuẩn bị khoảng 250 tấn gạo thơm các loại, 50 tấn nếp, đậu và các mặt hàng lương thực khác. Nguồn hàng này lấy từ các DN cung cấp lúa gạo các tỉnh miền Tây và một số đại lý trong tỉnh.

Tăng thêm lao động thời vụ

Thông thường, từ ngày 20 đến ngày 23 tháng Chạp trở đi, các cơ sở sản xuất thực phẩm ăn nhanh sẽ tăng tốc làm đơn hàng. Đây cũng được xem là cao điểm vụ Tết, do đó hầu hết các cơ sở đều tìm kiếm thêm nguồn lao động thời vụ.

Nếu sản xuất thông thường, trung bình mỗi ngày cơ sở sản xuất giò chả, bánh chưng của bà Thùy Dương chỉ cần khoảng 2 nhân công, tối đa là 3 người. Nhưng từ ngày 22 tháng Chạp, mỗi ngày bà phải cần tới 10-12 nhân công gói bánh chưng. Bà Dương chia sẻ, gói bánh chưng khá đặc trưng, nhất là dịp lễ, Tết đòi hỏi bánh được gói hình thức phải đẹp, do vậy không phải lao động thời vụ nào cũng có thể làm được. Ngoài những lao động những năm trước được gia đình bà thuê đã quen tay nghề, thì vẫn phải tìm kiếm thêm người gói bánh.

“Tìm kiếm người có tay nghề rất khó, nên chúng tôi cũng đã liên hệ một vài nơi khác. Đối với nghề gói bánh chưng, nhu cầu dịp Tết rất cao, nên nếu không nói với họ trước thì nơi khác sẽ thuê mất”, bà Dương bộc bạch.

Thời điểm cận Tết năm nay, Công ty TNHH Hữu Thịnh cũng phải thuê thêm lực lượng giao hàng bởi số lượng đơn hàng tăng cao. Trung bình, mỗi ngày công ty chỉ có khả năng giao, chuyên chở khoảng 20-30 đơn hàng. Nhưng số lượng này có thể tăng gấp đôi nên công ty phải thuê thêm người. Để chủ động được nguồn lao động, công ty đã tìm kiếm, mở rộng thêm mạng lưới các đơn vị giao hàng công nghệ để đáp ứng nhu cầu tết cho khách hàng.

Còn cơ sở giò chả Viết Nga của ông Nguyễn Khắc Hân, thời điểm từ 20 tháng Chạp trở đi, cũng sẽ tăng thêm khoảng 15 nhân công để kịp tiến độ sản xuất. Nguồn lao động này chủ yếu sử dụng tại địa phương, ưu tiên những thanh niên, sinh viên muốn làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. “Thông thường chúng tôi sẽ thuê nhân công làm thời vụ ở những công đoạn sơ chế, hoặc đơn giản không đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, với nguồn lao động tăng cường, tôi cũng phải tìm kiếm và thuê từ trước khi vào cao điểm để không bị động và bảo đảm đơn hàng cho khách”, ông Hân thông tin.

Dịp Tết là mùa làm ăn bận rộn nhất của các cơ sở, DN sản xuất, chế biến hàng thực phẩm ăn nhanh. Dù vất vả, tất bật nhưng bù lại doanh thu tăng cao nhất trong năm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC