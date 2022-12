Nâng tỷ lệ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử

Chiều 15/12, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố. Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn, cùng đại diện một số bộ, ngành và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

63/64 đơn vị thu hoàn thành và vượt dự toán

Báo cáo Tổng cục Thuế cho biết, năm 2022, toàn ngành đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN), hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn của đại dịch, hồi phục sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần tăng thu cho NSNN, bảo đảm nguồn lực cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 1,46 triệu tỷ đồng (bằng 124,3% dự toán pháp lệnh, vượt 285.200 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, thu nội địa 1,387 triệu tỷ đồng (bằng 121% dự toán, tăng 6,6% so với cùng kỳ). 17/19 khu vực, khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán.

Có 63/64 đơn vị thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó có nhiều địa phương đạt khá so với dự toán và tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đã cán mốc thu trên 300 ngàn tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có số thu ngân sách đạt cao, tổng thu ngân sách do Cục Thuế quản lý đạt 176% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 137,4% so với cùng kỳ 2021, trong đó thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, các sở, ngành liên quan phối hợp cung cấp và đã tiếp nhận thông tin danh sách 6 sàn thương mại điện tử và 269 website thương mại điện tử của 221 tổ chức, cá nhân trên địa bàn để mời làm việc và đưa vào quản lý thuế.

Về hóa đơn điện tử, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực triển khai theo quyết định số 1189/QĐ-UBND, chỉ đạo các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia, phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh hóa đơn điện tử.

Đến nay, đã có 11.536 tổ chức, DN, đang hoạt động và 1.496 hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đã đăng ký thành công áp dụng hóa đơn điện tử đạt tỷ lệ 100%; đồng thời thành lập Hội đồng giám sát chương trình “Hóa đơn may mắn”, quy chế hoạt động của hội đồng để đảm bảo việc thực hiện đúng quy định.

Khách hàng giao dịch tại bộ phận một cửa Cục Thuế tỉnh.

Cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp

Tổng cục Thuế cho biết, dự toán thu NSNN năm 2023, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho cơ quan thuế hơn 1,373 triệu tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, toàn ngành sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuê đất thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; Tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp này nhằm hỗ trợ, giúp người dân, DN nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế…

Dịp này, Tổng cục Thuế cũng đã công bố Cổng Thông tin Thương mại điện tử, Chương trình Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Chương trình này không chỉ góp phần vào hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, mà còn góp phần hiện thực hóa “Chiến lược chuyển đổi số quốc gia” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh cho biết, ngay sau khi được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu, UBND tỉnh đã tham mưu trình HĐND tỉnh giao dự toán thu NSNN và giao kế hoạch cho các đơn vị địa phương trước ngày 20/12/2022.

Đồng thời, tỉnh sẽ cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện; trong đó bảo đảm các nguồn thu theo kế hoạch, quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế thuế; tập trung khai thác các nguồn thu mới, nguồn thu vãng lai; rà soát, tăng thu tại các lĩnh vực tiềm năng như thương mại điện tử, nền tảng số, bất động sản…

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân và DN; nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, tỷ lệ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử. Hàng tháng, hàng quý kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện để bảo đảm hoàn thành tốt kế hoạch thu.

Bài, ảnh: PHAN HÀ