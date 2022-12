Sau 30 năm thành lập, đến nay Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu (Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khẳng định được vị thế, trở thành thương hiệu kinh doanh xăng dầu uy tín, chiếm thị phần lớn trên địa bàn tỉnh. Petrolimex cũng là thương hiệu xăng dầu được DN và người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Ông Quản Ngọc San, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra hệ thống công nghệ tại Bến cảng kho xăng dầu K2 của công ty.

KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU

Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu (Petrolimex BR-VT) được thành lập ngày 26/12/1992 theo Quyết định số 457/TM-QĐ của Bộ Thương mại, trên cơ sở tiếp nhận Xí nghiệp Liên doanh kinh doanh xăng dầu Sài Gòn - Vũng Tàu, là đơn vị thành viên của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ngày 1/4/1993, Công ty chính thức đi vào hoạt động tại địa bàn tỉnh với các lĩnh vực như: bán buôn, bán lẻ xăng dầu và dầu nhờn, mỡ máy; cung ứng nhiên liệu cho tàu biển; kinh doanh gas, bảo hiểm; vận tải xăng dầu bằng đường thủy, đường bộ… và các dịch vụ liên quan đến xăng dầu và các sản phẩm lọc hóa dầu.

Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất của Petrolimex BR-VT nghèo nàn, hoạt động trong một thị trường xăng dầu cạnh tranh gay gắt, đội ngũ lãnh đạo khung được điều động từ Văn phòng Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam và các công ty thành viên cùng 65 CBCNV hầu hết là bộ đội, lao động chuyển ngành, lao động phổ thông chưa qua đào tạo.

Năm 1996, Công ty thành lập Chi nhánh xăng dầu tại tỉnh Bình Thuận, phát triển, mở rộng thị phần Petrolimex tại khu vực Nam Trung bộ. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Nhà nước, năm 2010, Công ty chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp nhà nước sang mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ.

Năm 2014, Công ty đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng tăng sức chứa Kho cảng xăng dầu K2 từ 9.000m3 lên 11.000m3 để nhập xăng dầu trực tiếp bằng tàu biển, chuyển Kho cảng xăng dầu K2 từ kho tuyến sau thành kho đầu nguồn nhằm giảm tối đa chi phí tạo nguồn, tạo điều kiện chủ động nguồn hàng, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đến tháng 5/2020, hoàn thành giai đoạn 1 công trình sửa chữa Bến cảng Kho Xăng dầu K2 để tiếp nhận các tàu có trọng tải 5.000DWT thuận lợi cho công tác tạo nguồn đường biển để đáp ứng đủ nhu cầu hàng hóa cho hoạt động kinh doanh. Năm 2022, Công ty hoàn thành giai đoạn 1 dự án nâng sức chứa Kho Xăng dầu K2 (xây dựng 1 bể 5.000m3), nâng sức chứa của Kho lên 16.000m3.

Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu thời kỳ mới của hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, phù hợp với cơ chế, thời kỳ hội nhập - phát triển của tỉnh BR-VT.

Ông Lã Viết Hùng (bên trái), Phó Giám đốc Petrolimex Bà Rịa-Vũng Tàu trao bảng tượng trưng số tiền 500 triệu đồng hỗ trợ Vùng Cảnh sát biển 3 phòng chống dịch COVID-19.

TIẾP TỤC ĐẦU TƯ ĐỂ TIẾN XA HƠN

Sau 30 năm thành lập, Petrolimex BR-VT đã từng bước khẳng định vị thế của mình. Hiện Công ty đã có 52 cửa hàng xăng dầu khang trang, sạch đẹp theo chuẩn nhận diện thương hiệu PETROLIMEX trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Thuận luôn được khách hàng tin tưởng về uy tín chất lượng; kho cảng xăng dầu K2 xuất nhập được cả diesel và xăng, 1 trạm cung cấp nhiên liệu (FO) cho nhà máy kính VGI… Hàng năm cung cấp ra thị trường hơn 280.000m3 xăng, dầu; 400 tấn dầu nhờn; 500 tấn gas, chiếm 33% thị phần xăng dầu tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 20% thị phần tại tỉnh Bình Thuận.

Kiên định mục tiêu an toàn hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đồng thời với nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn, Petrolimex BR-VT liên tục cơ cấu, tinh gọn bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại hóa, chuẩn hóa các quy trình quản lý. Petrolimex BR-VT đã triển khai và áp dụng hệ thống quản trị hiện đại như: Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP-SAP, Quản lý nhân sự PHR, Quản lý cửa hàng Agas, Egas, áp dụng hệ thống chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001-2015, Văn phòng điện tử eOffice… Nhờ đó đã giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế và phòng ngừa tối đa các nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra và giảm chi phí, thời gian và cung đường vận chuyển. Đây là điều kiện tiên quyết để tăng năng lực cạnh tranh và vị thế của công ty trên thị trường.

Bên cạnh đó, xác định kinh doanh xăng dầu là ngành nghề yêu cầu đặc biệt về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, Công ty luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Tại tất cả các cửa hàng, kho cảng, trạm cung cấp nhiên liệu… đều được trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC theo quy chuẩn; hơn 400 cán bộ, nhân viên được huấn luyện đào tạo đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ. Không những thế, Petrolimex BR-VT luôn tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo trong công việc. Nhờ đó, suốt hành trình 30 năm, các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã dựng xây, vun đắp và kết tinh nên một thương hiệu: PETROLIMEX BR-VT - Trách nhiệm, nhiệt huyết và tin cậy.

Phát triển kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, những năm qua, Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham gia cùng địa phương trong nhiều hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa như: Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, các quỹ phát triển địa phương, khuyến học…

Ông Quản Ngọc San, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu BR-VT cho biết, đồng hành cùng địa phương trong suốt quá trình phát triển và hội nhập, Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm tốt việc đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa, dịch vụ chất lượng. Đồng thời góp phần bình ổn giá cả thị trường, khẳng định được vị thế là đơn vị chuyên nghiệp, đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, bảo vệ và nâng cao giá trị thương hiệu Petrolimex và là địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng. Liên tục nhiều năm qua Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đạt và vượt các chỉ tiêu đặt ra, luôn tăng trưởng, hoàn thành kế hoạch qua từng năm. “Trong tương lai, khi việc sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng hóa thạch, động cơ điện thay cho động cơ đốt trong, thương mại điện tử thay thế cho thương mại truyền thống, công nghệ 4.0… sẽ là những thách thức lớn mà công ty phải vượt qua. Với kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công ty tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định, minh bạch thị trường xăng dầu và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất tạo môi trường làm việc sạch đẹp, thuận tiện trong công tác kinh doanh bán hàng, với khát vọng trở thành DN hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng xanh, sạch và thân thiện với môi trường, đồng thời khẳng định được vị thế của Petrolimex trên thị trường”, ông Quản Ngọc San nói.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU