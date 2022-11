Central Retail tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày khai trương GO! Bà Rịa

Ngày 30/11, Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 1 năm ngày khai trương Trung tâm thương mại và Đại siêu thị GO! Bà Rịa.

Đại diện Tập đoàn Central Retail Việt Nam và GO! Bà Rịa cắt bánh mừng sinh nhật 1 năm khai trương.

GO! Bà Rịa chính thức ra mắt và đi vào hoạt động ngày 25/11/2021, gồm 3 tầng thương mại và tầng hầm giữ xe, tổng diện tích mặt sàn lên đến hơn 20.000m2, với mô hình “Ăn uống - Mua sắm - Giải trí”. Sau 1 năm đi vào hoạt động, GO! Bà Rịa hội tụ hơn 50 thương hiệu trong và ngoài nước, tạo công việc cho hơn 1.000 lao động. Ngoài ra, GO! Bà Rịa còn trực tiếp thu mua và đưa nhiều mặt hàng nông sản, thủy hải sản của địa phương vào kinh doanh tại siêu thị.

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi, GO! Bà Rịa có nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến 50% từ ngày 22/11 đến 7/12/2022. Khách hàng khi mua hàng với hóa đơn từ 500.000 đồng được nhận 1 phiếu tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng (dự kiến thời gian rút thăm 17 giờ 00 ngày 8/12/2022) với các giải thưởng hấp dẫn: 1 giải Nhất là xe máy Honda Vision 2022; 1 giải Nhì là điện thoại Iphone 14 Pro 128Gb màu tím; 1 giải Ba là Smart TV Led LG 4K 55inch…

Dịp này, GO! Bà Rịa cũng như Tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tặng các gia đình chính sách TP. Bà Rịa 100 phần quà, tổng trị giá 50 triệu đồng.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU