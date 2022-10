Ngày 12/10, tại TP. Vũng Tàu, UBND tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022). Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Công Vinh đến dự buổi họp mặt.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương vinh danh các doanh nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Lấy DN làm trung tâm, hướng đến DN

Phát biểu buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh luôn ghi nhận, tôn vinh những đóng góp to lớn của các DN, doanh nhân và mong muốn cộng đồng DN tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các DN phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh, đứt gãy chuỗi cung ứng và tiêu thụ, đứt gãy dòng tiền và lao động. Trước những thử thách đó, tỉnh xác định tạo điều kiện thuận lợi nhất để các DN ổn định tình hình, khôi phục sản xuất, kinh doanh với phương châm “Lấy DN làm trung tâm, hướng đến DN”.

Theo đó, bên cạnh việc thực hiện các chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ; hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội… tỉnh còn tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện cho DN tìm kiếm, tuyển dụng lao động; hỗ trợ DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối DN; cung cấp thông tin cho DN; Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với DN và nhà đầu tư, nhằm trao đổi thông tin, lắng nghe ý kiến hiến kế, kiến nghị của DN nhà đầu tư.

Năm 2022, qua Hội nghị đối thoại, tỉnh đã nhận được 77 ý kiến, kiến nghị của các DN, nhà đầu tư. Đến nay, tỉnh đã có văn bản trả lời đối với toàn bộ các nội dung kiến nghị, trong đó, đã xử lý xong, dứt điểm 71 nội dung, còn lại 6 nội dung do vướng quy định pháp luật cần có thêm thời gian để xử lý.

Tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các DN giảm bớt về thời gian và chi phí. Từ những chính sách đó, với bản lĩnh, sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần năng động, sáng tạo, các doanh nhân vững tay chèo đưa DN vượt qua những khó khăn, thích nghi với điều kiện bình thường mới, dần ổn định và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với các doanh nhân tại chương trình họp mặt kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực; hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh từng bước phục hồi, đặc biệt hoạt động du lịch sau khi hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Sản xuất công nghiệp hồi phục và tăng trưởng khá; các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại, dịch vụ đều tăng trưởng cao hơn mức kế hoạch. Có 7/10 chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng bằng hoặc cao hơn so với kế hoạch đề ra, 7/8 chỉ tiêu văn hóa – xã hội – môi trường đã thực hiện vượt hoặc đang thực hiện với dự kiến đến cuối năm sẽ đạt kế hoạch đề ra, cụ thể như: Giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 10,42%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 16,09%; Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 6,44%; Kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 11,73%; Doanh thu dịch vụ cảng tăng 3,77% …

9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã có 1.403 DN thành lập mới, tăng 53% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 12.873 tỷ đồng; đăng ký tăng vốn cho 350 DN, tăng 42% so cùng kỳ, với số vốn tăng 11.583 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20.543 DN trong nước đang hoạt động. Đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư 34 dự án đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 440,64 triệu USD; cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 48 dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 18.133,4 tỷ đồng. Có 442 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 29.993,1 triệu USD và 688 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 346.315,9 tỷ đồng.

Tại buổi họp mặt, đại diện các doanh nhân, các nhà đầu tư đã chia sẻ, bày tỏ sự quan tâm của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch (HHDL) tỉnh, HHDL rất mong tiếp tục nhận đuợc sự quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện hơn nữa của lãnh đạo tỉnh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của DN để góp phần tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, mới lạ, ấn tượng nhằm quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh đến với du khách trong nước và quốc tế; phấn đấu đến năm 2025 đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là một trong bốn trụ cột kinh tế của tỉnh.

PHAN HÀ

Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, UBND tỉnh đã khen thưởng, vinh danh 18 doanh nhân, DN có những đóng góp tiêu biểu vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

ÔNG LÊ ĐÌNH THẮNG, CHỦ TỊCH HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: Doanh nghiệp chủ động tìm hướng đi phù hợp

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có hơn 300 hội viên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: xây dựng, bất động sản, du lịch, dịch vụ… Năm 2021-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các DN đã chủ động tìm hướng đi riêng, phù hợp để thích ứng với tình hình mới. Với bản lĩnh doanh nhân, chúng tôi luôn tìm giải pháp phù hợp để vượt qua khó khăn, tiếp tục đứng vững và vươn lên, cùng xây dựng nền kinh tế địa phương ngày càng vững mạnh.

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh cũng kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cộng đồng DN thông qua các hội nghị đối thoại với DN 2 lần/năm. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương cũng thường xuyên gặp mặt, đối thoại với DN trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 hàng ngày để lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho DN...

Cộng đồng DN tỉnh mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành cùng DN, tạo điều kiện cho DN phát triển bền vững.

ÔNG TẠ QUỐC TOÀN, GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THE COAST: Mong muốn ngành du lịch được quan tâm phát triển nhiều hơn

Du lịch là ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh COVID-19. Thời gian qua, DN du lịch nhận được nhiều chương trình hỗ trợ như: miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ phục hồi DN; cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; hỗ trợ DN trên nền tảng giao dịch trực tuyến; kết nối thông tin cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ DN phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch vẫn gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng nhân sự. Vì vậy, chúng tôi mong muốn lãnh đạo tỉnh có chính sách hỗ trợ giúp ngành du lịch tiếp tục vượt qua khó khăn, phát triển bền vững. Đồng thời, tạo thêm các sản phẩm du lịch như phố đi bộ kết hợp với các chương trình văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ… để thu hút khách.

ÔNG HOÀNG NGỌC LINH, GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH VŨNG TÀU XANH: Doanh nghiệp được lắng nghe, xử lý kịp thời vướng mắc

Thời gian qua, tỉnh chú trọng thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư. Cơ chế đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng DN được đẩy mạnh thông qua nhiều hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc được cộng đồng DN hết sức đồng tình. Không chỉ lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của cộng đồng DN nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, lãnh đạo tỉnh còn kịp thời vào cuộc, tháo gỡ các điểm nghẽn trong chỉ đạo điều hành, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tỉnh đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ các vấn đề DN phản ánh. Nhờ đó, ngành du lịch đã phục hồi nhanh chóng.

Tuy nhiên, để ngành du lịch phát triển hơn nữa, các DN Du lịch mong muốn tỉnh chú trọng làm mới các điểm tham quan; đầu tư thêm các sản phẩm có tầm lan tỏa mạnh, thu hút các nhà đầu tư xứng tầm. Đồng thời phải đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đặc biệt là du lịch Mice, các sự kiện vào giữa tuần để kéo khách đều trong cả tuần.

ÔNG TRỊNH VĂN HỌC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH ANCHOR FASTENERS VIỆT NAM: Cần nhiều lao động có trình độ chuyên sâu về cơ khí

Công ty TNHH Anchor Fasteners Việt Nam chuyên sản xuất bù lông, ốc vít cho ngành sản xuất xe máy, trong đó, có đến 80-90% chủ yếu sản xuất cho hai thương hiệu lớn là Honda và Yamaha. Sau dịch trở lại hoạt động, đến nay DN đã cơ bản phục hồi và có sự phát triển. Thời gian qua, tỉnh, địa phương cũng hỗ trợ DN rất nhiều trong các lĩnh vực như môi trường, lao động, an toàn. Trong tương lai, DN có kế hoạch mở rộng sản xuất bù loong, ốc vít cho ngành ô tô nên rất cần thợ có tay nghề, kỹ thuật cao trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện nay việc tuyển lao động có trình độ kỹ thuật trong lĩnh vực này rất khó. Vì vậy, DN mong các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh đào tạo nhiều lao động trong lĩnh vực cơ khí chuyên sâu.

ÔNG TRẦN VĂN THUẦN, GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TMDV XNK NÔNG NGHIỆP DƯỢC LIỆU THUẦN DƯƠNG (HUYỆN XUYÊN MỘC): Mong hỗ trợ DN phát triển thị trường

Công ty TNHH TMDV XNK nông nghiệp dược liệu Thuần Dương chuyên sản xuất, kinh doanh tinh bột nghệ, mật ong. Sau dịch trở lại hoạt động dù còn khó khăn nhưng thông qua các hoạt động kết nối giao thương đã giúp DN kết nối với các DN trong nước và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, DN cũng chủ động kết hợp các hình thức bán hàng qua kênh online, giới thiệu sản phẩm trên các trang thương mại của sở, ngành và theo hình thức kinh doanh trực tiếp để mở rộng kênh phân phối. Nhờ đó, sản phẩm của DN đã được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Tuy nhiên, DN cũng mong muốn trong thời gian tới, UBND tỉnh, hội, hiệp hội tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại để DN có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm, qua đó mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.