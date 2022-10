Tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển

Bước qua khó khăn của đại dịch COVID-19, cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực cùng chính quyền địa phương phục hồi kinh tế. Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi để DN phát triển.

* Phóng viên: Thưa ông, sau 1 năm chuyển sang trạng thái "bình thường mới", ông đánh giá như nào về sự phục hồi của các DN trên địa bàn tỉnh?

- Ông Nguyễn Công Vinh: Đại dịch COVID-19 đã tác động lớn đến kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và kinh tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng. Các DN của tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn như đứt gãy chuỗi cung ứng và tiêu thụ, đứt gãy dòng tiền và lao động. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN đã nhanh chóng hồi phục và đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2022, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 1.403 DN thành lập mới, tăng 53% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 12.873 tỷ đồng, bằng 72%; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 182 chi nhánh, văn phòng đại diện; đăng ký tăng vốn cho 350 DN, tăng 42% so với cùng kỳ, với số vốn tăng 11.583 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Cũng trong 9 tháng năm 2022, có 499 DN hoạt động trở lại, nâng số DN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 11.599 DN.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh, các DN đã nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Khách du lịch thưởng thức buffet tại Khách sạn Marina Bay Côn Đảo (huyện Côn Đảo). Ảnh: MINH TÂM

* Đội ngũ DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh có vai trò như thế nào trong việc phát triển kinh tế của địa phương, thưa ông?

- Cộng đồng DN, doanh nhân của tỉnh đã chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên và đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ đó, 9 tháng năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Sản xuất công nghiệp hồi phục và tăng trưởng khá. Các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, thương mại, dịch vụ đều tăng trưởng cao hơn kế hoạch… Đặc biệt, hoạt động du lịch sau khi hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới đã tăng trưởng mạnh mẽ.

Thống kê 9 tháng năm 2022 cũng cho thấy, 7/10 chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng bằng hoặc cao hơn so với kế hoạch đề ra, 7/8 chỉ tiêu văn hóa - xã hội - môi trường đã thực hiện vượt hoặc dự kiến đến cuối năm sẽ đạt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,42%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 16,09%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 6,44%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 11,73%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 3,77%.

* Thưa ông, để đạt được kết quả trên, tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ DN như nào?

- Tỉnh đã và đang thực hiện nhiều chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ DN. Cụ thể, về hỗ trợ tín dụng, tỉnh áp dụng chương trình cho DN vay hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ lãi suất cho DN đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP. Tỉnh cũng áp dụng chính sách ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ cho DN.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện chương trình thương mại điện tử; kế hoạch phát triển DN vừa và nhỏ; các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tổ chức các sàn giao dịch việc làm tạo điều kiện cho DN tìm kiếm, tuyển dụng lao động; tổ chức các hội nghị trực tuyến hỗ trợ DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, tỉnh luôn quan tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho DN; triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối DN.

* Đến thời điểm này, Tổ công tác hỗ trợ DN của tỉnh đã đi vào hoạt động hơn một năm. Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của Tổ công tác này?

- Ngày 15/9/2021 UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập và triển khai hoạt động Tổ công tác hỗ trợ DN nhằm tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của DN. Từ mục tiêu ban đầu là tháo gỡ khó khăn cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Tổ đã tiếp nhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc của DN trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Hoạt động của Tổ đã đi vào ổn định, bước đầu phát huy hiệu quả và trở thành kênh thông tin để DN phản ánh, kiến nghị, đồng thời kết nối giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của DN, nhà đầu tư.

Sau một năm đi vào hoạt động, Tổ đã tiếp nhận và xử lý 134 kiến nghị của DN, nhà đầu tư, từ đó tạo niềm tin cho DN, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

* Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, ông gửi gắm điều gì đến đội ngũ DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh?

- Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn các hiệp hội, cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tiếp tục lớn mạnh, trưởng thành và có đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh mong muốn các doanh nhân tiếp tục có những đóng góp sáng kiến, hiến kế cho chính quyền làm tốt hơn chức trách của mình, giúp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp rõ ràng và thiết thực hơn.

QUANG VŨ (Thực hiện)