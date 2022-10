Gỡ vướng cho DN sử dụng lao động nước ngoài

Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết, ngày 29/8/2022. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các KCN tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về người lao động nước ngoài làm việc trong các KCN trên địa bàn tỉnh.

Người lao động sản xuất thạch cao tại Nhà máy Thạch cao Yoshino Gypsum Việt Nam, một DN Nhật Bản tại KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3.

Ban Quản lý đã thực hiện việc tiếp nhận thủ tục báo cáo giải trình, giải trình thay đổi và chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của các DN hoạt động trong KCN, hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc cho các DN có sử dụng người lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý KCN và khu kinh tế (có hiệu lực từ ngày 15/7/2022), Ban Quản lý các KCN tỉnh không tiếp nhận văn bản, hồ sơ đề nghị xác nhận tạm trú có thời hạn tại công ty cho các DN nữa. Do đó, hiện các DN nước ngoài đang gặp khó khăn vướng mắc về thủ tục xác nhận tạm trú. Lý do là một số lao động người nước ngoài đã sắp đến thời hạn gia hạn tạm trú theo quy định pháp luật về cư trú nhưng DN không rõ thực hiện thủ tục này ở đâu.

Ban Quản lý các KCN tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh, Công an tỉnh có hướng dẫn DN về các thủ tục liên quan đến cư trú, làm việc tại các KCN, DN FDI. Đồng thời, đề nghị các DN chủ động liên hệ công an phường, xã, thị trấn và đồn công an KCN nơi có cơ sở lưu trú đăng ký theo quy định tại Luật Nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN