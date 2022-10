Dốc sức giải ngân vốn đầu tư công

ÔNG HOÀNG VŨ THẢNH, CHỦ TỊCH UBND TP. VŨNG TÀU Họp hằng tuần để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công Quá trình triển khai các dự án đầu tư công, vẫn còn một số vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư, trong đó, khó khăn lớn nhất là công tác bồi thường GPMB. Để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố tổ chức họp hằng tuần để kịp thời nắm bắt những khó khăn trong công tác GPMB của các công trình còn tồn đọng; chỉ đạo các đơn vị liên quan và các phường, xã phối hợp trong công tác bồi thường GPMB. Đồng thời tăng cường truyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân. ÔNG NGUYỄN VĂN THẮM, CHỦ TỊCH UBND TX. PHÚ MỸ Chậm triển khai giải ngân, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm Năm 2022, TX. Phú Mỹ có 240 dự án đầu tư công với tổng số vốn được bố trí hơn 1.478 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9 đã giải ngân hơn 583 tỷ đồng, đạt 39,45%. TX. Phú Mỹ đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công khoảng 1.435 tỷ đồng (đạt 97,07%). Để đạt được mục tiêu này, thị xã sẽ hướng trọng tâm vào việc đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án; chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án định kỳ hàng tháng; xây dựng kế hoạch và cam kết tiến độ thực hiện, giải ngân vốn những tháng cuối năm. Chủ đầu tư các dự án chậm triển khai, nếu đến hết niên độ năm 2022 không giải ngân theo kế hoạch, mà không có lý do khách quan sẽ phải tổ chức kiểm điểm và chịu trách nhiệm. Những dự án chưa hoàn thành công tác công tác bồi thường GPMB và giải quyết các khiếu nại liên quan đến thu hồi đất thì phải khẩn trương dứt điểm ngay. ÔNG HUỲNH SƠN THÁI, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN ĐẤT ĐỎ Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc Việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện hiện cơ bản bảo đảm kế hoạch. Đến nay, vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đã giải ngân là hơn 503 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70,5% kế hoạch. Trong đó, vốn tỉnh quyết định đầu tư đã giải ngân đạt 96,5% kế hoạch; vốn huyện quyết định đầu tư đã giải ngân đạt 57,2% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục tập trung giải ngân vốn đầu tư các dự án trọng điểm bảo đảm thủ tục pháp lý, hiệu quả, chất lượng; theo dõi tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hằng tuần, hằng tháng; tổ chức các cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản định kỳ hằng tháng và đột xuất; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bảo đảm hoàn thành kế hoạch; đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường và đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra. ÔNG NGUYỄN VĂN TRÌNH, GIÁM ĐỐC BQLDA GIAO THÔNG KHU VỰC CẢNG CÁI MÉP-THỊ VẢI Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công Ban Quản lý Dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải là chủ đầu tư 6 dự án. Tỷ lệ giải ngân các dự án mới đạt khoảng 20%. Nguyên nhân tiến độ giải ngân chậm do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến việc huy động nhân sự, thiết bị từ các địa phương khác vào tỉnh để triển khai thi công. Mặt khác, giá vật tư chính thi công như sắt thép, xi măng tăng cao làm ảnh hưởng tới kế hoạch của nhà thầu. Một số dự án vướng giải phóng mặt bằng do người dân không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trong những tháng cuối năm, Ban Quản lý sẽ quyết liệt đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp các sở ngành, đặc biệt là các địa phương trong công tác đền bù GPMB. ÔNG NGUYỄN MINH THÀNH, CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Hoàn thiện pháp lý thúc đẩy công tác bồi thường GPMB Trong quá trình triển khai công tác bồi thường GPMB thi công các dự án đầu tư công, ngành chức năng gặp nhiều khó khăn về việc xác định giá đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, nguồn gốc sử dụng đất. Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 19/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 6/10/2022 nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, trong đó có quy định liên quan đến giá bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi có đất bị thu hồi. Quyết định này bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, Nhà nước và chủ đầu tư. Đồng thời, tạo khung pháp lý cho địa phương tham mưu tốt công tác bồi thường GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Sở TN-MT cũng tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian khảo sát giá đất; ban hành tiêu chí chọn đơn vị thẩm định giá; xây dựng kế hoạch thuê tư vấn định giá đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm...