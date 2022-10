Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,9%

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, giá vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh những tháng đầu năm, nhưng ngành nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt. Nhờ vậy, nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá, giá trị sản xuất toàn ngành 9 tháng năm 2022 tăng 3,9% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất trồng trọt tăng 3,7%, giá trị sản xuất chăn nuôi tăng 4,15%.

Thu hoạch nhãn tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

Năng suất, sản lượng nhiều sản phẩm chủ lực tăng, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, góp phần vào tăng trưởng chung. Trong đó, một số lĩnh vực có mức tăng trưởng khác như trái cây các loại đạt 10.018 tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ, hồ tiêu tăng 3,6% so với cùng kỳ. Đàn heo và gia cầm tăng từ 4-4,3% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng 4,3% so với cùng kỳ...

Trong 3 tháng cuối năm, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tập trung triển khai các giải pháp để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, nhất là trong lĩnh vực trồng trọt và khai thác thủy sản nhằm phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 2022.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC