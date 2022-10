Doanh nghiệp thành lập mới tăng 53%

Báo cáo từ Sở KH-ĐT cho biết, 9 tháng năm 2022, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 1.403 DN thành lập mới (tăng 53% so cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 12.874 tỷ đồng (bằng 72% so cùng kỳ); đăng ký tăng vốn cho 350 DN (tăng 42% so cùng kỳ), với số vốn tăng 11.584 tỷ đồng (tăng 22% so cùng kỳ).

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 20.543 DN còn đăng ký hoạt động, trong đó có 11.599 DN thực tế còn hoạt động. Trong số 8.944 DN không còn hoạt động, có 6.095 DN không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (bỏ trụ sở); 2.849 DN đang làm thủ tục giải thể (chờ giải thể).

Các chính sách hỗ trợ DN về vốn, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại,... được các cơ quan chức năng liên quan triển khai đầy đủ theo quy định của Chính phủ.

AN NHẬT