Hiểu quy tắc để vượt rào cản kỹ thuật

Theo báo cáo của Sở Công thương, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô toàn tỉnh 9 tháng đạt hơn 4,36 tỷ USD, tăng 11,73% so với cùng kỳ, vượt tốc độ tăng trưởng so với kế hoạch đề ra đầu năm 2022 là 8,42%. Các thị trường xuất khẩu chính của tỉnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, cụ thể, châu Á (chiếm tỷ trọng 67,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh) tăng 12,09% so với cùng kỳ; châu Mỹ tăng 29,02% so với cùng kỳ...