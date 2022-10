Chủ động biện pháp phòng vệ thương mại

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô năm 2021 tăng 15,32% so với năm 2020, tương đương hơn 5,8 tỷ USD. 9 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô đạt hơn 4,36 tỷ USD, tăng 11,73% so với cùng kỳ, vượt tốc độ tăng trưởng so với kế hoạch đề ra đầu năm 2022 là 8,42%. Tỉnh đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô năm 2022 hơn 6,36 tỷ USD, tăng 8,42% so với năm 2021.