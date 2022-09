Sẵn sàng ứng phó bão Noru

Nghe đọc toàn văn công văn số 11810/UBND-VP của UBND tỉnh:

Ngày 25/9, UBND đã ban hành công văn hỏa tốc số 11810/UBND-VP gửi các sở, ngành, đơn vị và các địa phương trên địa bàn tỉnh về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó bão số 4 - bão Noru (Xem toàn văn Công văn hỏa tốc số 11810/UBND-VP)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, các lực lượng liên quan và gia đình chủ tàu khẩn trương rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển. Bằng mọi biện pháp thông báo cho thuyền trưởng và chủ các phương tiện, tàu thuyền hoạt động trên biển biết thông tin, diễn biến của bão.

Đồng thời hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xấu xảy ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản, trên các đảo, các giàn khoan dầu khí và các hoạt động kinh tế trên biển. Hướng dẫn việc sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn tại nơi tránh trú.

Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, đặc biệt là đối với các khu vực đang thi công, khu vực có nguy cơ sạt lở. Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án tổ chức di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi trên biển, trên sông.

Tàu thuyền neo đậu tại Khu neo đậu tránh trú bão Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Đối với khu vực đất liền, rà soát phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4. Chỉ đạo, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, đặc biệt lưu ý đối với những công trình tháp cao; tổ chức chặt tỉa, có biện pháp bảo vệ cây xanh để hạn chế thiệt hại, nhất là tại các khu đô thị.

Đồng thời, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, công trình thi công dở dang, các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn. Kiểm tra rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó mưa, lũ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập, đê điều và các khu vực trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt. Chủ động sơ tán triệt để người dân tại các khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét khi mưa lớn, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, nước chảy xiết.

Sở NN-PTNT, Sở GT-VT, Sở Công thương, Sở TT-TT, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh.... căn cứ vào diễn biến của bão số 4 chủ động thực hiện các biện pháp theo chức năng, nhiệm vụ. Phối hợp với các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại đối với người, phương tiện, cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai ứng phố khi bão đổ bộ.

