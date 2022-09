Giá heo giảm, sức mua chậm

Giá heo hơi trên thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã giảm về mức 56 ngàn đồng/kg, nhưng sức tiêu thụ vẫn chậm.

Ghi nhận trong ngày 29/9, giá heo hơi tại Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 1.000 đồng so với ngày 27/9 và đang ở mức 56 ngàn đồng/kg. So với mức giá cao nhất vào thời điểm trung tuần tháng 7/2022 (75 ngàn đồng/kg), đến nay giá heo hơi đã giảm 15-20 ngàn đồng/kg. Nguyên nhân giá heo giảm là do thời gian gần đây việc tái đàn khá phổ biến khiến cho lượng cung lớn hơn cầu. Trong khi đó, sức tiêu thụ thịt heo tại các kênh bán lẻ

đều chậm.

Ghi nhận tại các chợ truyền thống cho thấy, thịt heo bán lẻ đến tay người tiêu dùng phổ biến ở mức từ 100-170 ngàn đồng/kg. Cụ thể, thịt ba rọi thường có giá 120 ngàn đồng/kg; ba rọi rút sườn là 140 ngàn đồng/kg; các loại thịt khác như nạc vai, mông sấn, nạc thăn ở mức từ 100 - 110 ngàn đồng/kg; sườn non có giá 180 ngàn đồng/kg...

Theo các tiểu thương, giá heo hơi đã giảm nhưng thịt heo bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại các chợ chỉ giảm nhỏ giọt. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí ở khâu trung gian vẫn ở mức cao. Bà Phạm Thị Hiền, tiểu thương bán thịt heo tại chợ Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu) cho biết: “Trước đây tôi nhập thịt heo mảnh giá 90 ngàn đồng/kg thì mấy ngày nay giá nhập giảm còn 85 ngàn đồng/kg vì thế giá bán lẻ cũng giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, vì liên tục tăng nên cho dù đã giảm giá, thịt heo vẫn đang ở mức tương đối cao. Chẳng hạn, giá heo hơi hiện chỉ khoảng 56 ngàn đồng/kg, nhưng đến tay tiểu thương đã 85 ngàn đồng/kg, chênh lệch gần 30 ngàn đồng. Với giá này thì giá bán lẻ cũng sẽ cao hơn từ 20-25 ngàn đồng”.

Phản ánh của các tiểu thương cho thấy, dù giá heo đã giảm nhưng sức tiêu thụ vẫn rất chậm. Ghi nhận 10 giờ sáng 29/9 tại một số chợ như Rạch Dừa, Vũng Tàu… các quầy thịt khá vắng khách. Bà Nguyễn Thị Thành, tiểu thương kinh doanh thịt heo tại chợ Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu cho biết, sức mua đã giảm một nửa so với trước đây. “Như tôi trước đây mỗi ngày bán 40-50kg thì nay cũng chỉ bán được 30kg. Hôm nào bán ế thì coi như lỗ vốn”, bà Thành nói.

Thông tin từ BQL các chợ cũng cho thấy, sức mua hàng hóa nói chung, thịt heo tại các chợ từ sau dịch đến nay giảm 30-40%.

ĐÔNG HIẾU