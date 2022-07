Sản xuất công nghiệp dẫn dắt tăng trưởng của cả nước

Sáng 14/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu cả nước nói chung, BR-VT nói riêng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Trong ảnh: Công nhân Công ty Baseafood chế biến hải sản xuất khẩu tại xưởng.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Công thương cùng đại điện các sở, ngành, địa phương, Hội, Hiệp hội và các DN trên địa bàn tỉnh tham dự tại điểm cầu BR-VT.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 8,48%, cao hơn so với mức tăng cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,66%, đóng góp 2,58 điểm phần trăm vào tốc độ tăng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 371,3 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 17,3% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 185,3 tỷ USD, tăng 15,5% và cơ bản được kiểm soát tốt…

Tại BR-VT, 6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh đạt và vượt kế hoạch giao. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 325.227 tỷ đồng, tăng 12,31% so với cùng kỳ, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu thô và khí đốt) đạt hơn 227.311 tỷ đồng, tăng 9,65%. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt hơn 76.671 tỷ đồng, tăng 9,69%. Kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt hơn 3,51 tỷ USD, tăng 8,35% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu (trừ dầu thô) đạt hơn 2,45 tỷ USD, tăng 7,87%; kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 3,52 tỷ USD, tăng 12,28% so với cùng kỳ…

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN; theo dõi chặt chẽ các dự án, ngành hàng lớn và một số địa bàn trọng điểm để nắm bắt tình hình, nhằm đẩy mạnh sản xuất, nhất là các nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào; tập trung ưu tiên cao cho các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định cung cầu, giá cả; tăng cường kiểm tra hoạt động thị trường, kịp thời xử lý các vi phạm theo đúng quy định; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ...

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU