Bền vững, hiệu quả và có bản sắc riêng

Theo quy hoạch, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ phát triển thêm các đô thị biển như: Hồ Tràm, Bình Châu, Lộc An và toàn bộ Côn Đảo sẽ phát triển thành đô thị biển đảo. Theo đó, đô thị Hồ Tràm là đô thị du lịch ven biển của tỉnh và huyện Xuyên Mộc; là trung tâm kinh tế dịch vụ, du lịch và có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, hướng đến hình thành đô thị loại V trong giai đoạn 2025 và đến 2030. Lộc An mang tính chất là khu dân cư tập trung và các khu chức năng đô thị kinh tế ven biển như: Dịch vụ du lịch, dịch vụ sản xuất, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nên dự kiến sẽ phát triển thành đô thị loại V. Bình Châu là trung tâm thương mại dịch vụ du lịch tầm cỡ quốc tế của huyện Xuyên Mộc và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là một đô thị có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng. Côn Đảo được định hướng trở thành là đô thị loại V, là khu du lịch quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo; bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử; hoàn thiện hệ thống hạ tầng gắn với quốc phòng an ninh; phát triển các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch lịch hiện đại, bản sắc.