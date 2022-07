Doanh thu dịch vụ, du lịch hơn 10 ngàn tỷ đồng

Sáng 5/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 20 (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã cơ bản đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 10 ngàn tỷ đồng (đạt hơn 60% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hơn 2,3 ngàn tỷ đồng (đạt hơn 60% so kế hoạch); tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hơn 273 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 57% kế hoạch; Giải quyết cho hơn 4.000 lượt lao động (đạt 52,8% kế hoạch).

Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì, an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững. Từ đầu năm đến nay, huyện đã kết nạp được 90 đảng viên mới (đạt 78% kế hoạch năm), thành lập 1 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 như: tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể để khôi phục, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện; thực hiện đúng lộ trình các nhiệm vụ đã đề ra tại phương án và kế hoạch thực hiện phương án nâng điểm đô thị Long Hải từ loại V lên loại IV; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách của địa phương...

NGUYỄN TUYỀN