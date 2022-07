DN ngoài quốc doanh và dầu khí đột phá về nộp ngân sách

Có những doanh nghiệp, cùng kỳ chỉ nộp ngân sách 4,8 tỷ đồng, nay số nộp lên đến hơn 252 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn thu từ dầu khí bứt phá vì giá dầu thô tăng mạnh.

6 tháng đầu năm, Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí nộp 531,4 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 54,2 tỷ đồng). Trong ảnh: Xuất hàng tại Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Đây là thông tin được Cục Thuế tỉnh công bố tại hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm 2022 và bàn nhiệm vụ, kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm, diễn ra vào ngày 4/7.

12/13 chỉ tiêu thu đạt và vượt tiến độ

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước và địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trở lại trạng thái bình thường.

Về phía ngành Thuế cũng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu; chủ động khai thác nguồn thu, chống thất thu. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) nên công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022 đạt được những kết quả khả quan.

Tính đến hết tháng 6/2022, thu NSNN do ngành thuế quản lý 43.160 tỷ đồng, đạt 85% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 136,4% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, thu dầu thô là 19.780 tỷ đồng, đạt 119,2 % dự toán pháp lệnh và bằng 192,4%. Thu nội địa là 23.380 tỷ đồng, đạt 68,4% dự toán và bằng 109,4%. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất và xổ số đạt 67,2% dự toán pháp lệnh và bằng 117,4%.

Cán bộ Cục Thuế tiếp nhận, xử lý thông tin người nộp thuế qua email.

Có 12/13 chỉ tiêu thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Một số DN có số nộp ngân sách cao như: Tổng Công ty khí Việt Nam nộp 861,4 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 519 tỷ đồng), Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro nộp 261 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 185 tỷ đồng), Tổng Công ty Phát Điện 3 nộp 54,7 tỷ đồng (cùng kỳ không phát sinh số thuế phải nộp), Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí nộp 531,4 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 54,2 tỷ đồng); Công ty TNHH Posco- Việt Nam nộp 105,2 tỷ đồng (cùng kỳ không phát sinh số thuế phải nộp), Công ty TNHH kinh doanh nông sản Việt Nam nộp 128,6 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 79,4 tỷ đồng), Công ty TNHH CS Wind Việt Nam nộp 108,8 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 14 tỷ đồng), Công ty TNHH dịch vụ kho vận PTL nộp 102,1 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 55,8 tỷ đồng)...

Một số DN khu vực ngoài quốc doanh cũng có số nộp ngân sách cao như: Tổng Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng nộp 260 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 91,5 tỷ đồng), Công ty TNHH The Forest City nộp 252 tỷ đồng (cùng kỳ nộp 4,8 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC nộp 170 tỷ đồng (cùng kỳ không phát sinh số thuế phải nộp),...

Đáng chú ý, số thu từ sử dụng đất đến nay đã đạt gần 97% dự toán pháp lệnh với số thu 1.161,8 tỷ đồng. Số thu đạt cao do có một số DN và cá nhân phát sinh số nộp lớn như: Công ty CP đóng tàu và dịch vụ cảng Mỹ Xuân nộp 27 tỷ đồng, Công ty CP KCN Tín Nghĩa - Phương Đông nộp 22,1 tỷ đồng, Công ty CP cảng Việt Oil nộp 17,8 tỷ đồng...

Chỉ có 1 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ thu là tiền thuê mặt đất, mặt nước. 6 tháng qua, thu từ chỉ tiêu này gần 459 tỷ đồng, đạt gần 42% dự toán pháp lệnh. Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, chỉ tiêu này chưa đạt tiến độ dự toán do thực hiện Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022.

Phấn đấu tổng nợ không vượt quá 8%

Ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, trên cơ sở chỉ tiêu thu tiền thuế nợ của Tổng cục Thuế giao, Cục Thuế đã ban hành văn bản giao chỉ tiêu tiền thuế nợ đến các Phòng, các Chi cục Thuế. Mục tiêu ngành thuế đề ra là phấn đấu đến 31/12/2022 tổng nợ không vượt quá 8% so với tổng số thực thu vào ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó tổng số nợ về thuế, phí không vượt quá 5% tổng số thực thu vào NSNN). Thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và tiền thuế nợ trên 90 ngày tại thời điểm ngày 31/12/2021.

Tính đến hết tháng 6/2022, tổng số tiền thuế nợ do Cục Thuế quản lý hơn 2.347 tỷ đồng, chiếm 4,62% so với dự toán pháp lệnh năm 2022, không vượt quá chỉ tiêu 8% do Tổng cục Thuế giao (trong đó, tổng số nợ về thuế, phí hơn 1.246 tỷ đồng, chiếm 2,45% so với dự toán pháp lệnh năm 2022, không vượt quá chỉ tiêu 5% do Tổng cục Thuế giao).

Cục Thuế cũng đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, thu được gần 1.039 tỷ đồng tiền nợ thuế; trong đó có 658,5 tỷ đồng nợ trên dưới 90 ngày, đạt 50,66% tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày của năm 2021 chuyển sang.

Về công tác xóa nợ, 6 tháng đầu năm nay, có 5 quyết định xóa nợ được ban hành, trong đó, UBND tỉnh ban hành 2 Quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 940 NNT với tổng số tiền là 15,3 tỷ đồng, Tổng cục Thuế đã ban hành 3 Quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 3 NNT với tổng số tiền hơn 19,5 tỷ đồng.

Đối với những trường hợp UBND tỉnh đã ban hành quyết định xóa nợ nhưng cơ quan thuế thu hồi được nợ thuế vào NSNN, Cục Thuế trình hồ sơ đề nghị UBND tỉnh hủy xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 31 người nộp thuế với số tiền là 153 triệu đồng.

Tính đến 16 giờ ngày 30/6, 100% tổ chức, DN, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang hoạt động có sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), đảm bảo theo đúng lộ trình đề ra. Trong đó, có 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc, về đích trước 15 ngày là: Phòng Thanh tra-Kiểm tra 3 và Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc- Châu Đức. Ông Nguyễn Nam Bình, Cục trưởng Cục Thuế đề nghị các đơn vị duy trì HĐĐT thông suốt, đồng thời duy trì đường dây nóng để hỗ trợ NNT nếu gặp trục trặc…

Bài, ảnh: PHAN HÀ