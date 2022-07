Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Ngày 5/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Đức tổ chức hội Nghị lần thứ 10 (mở rộng), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho ông Phùng Bá Kỳ, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tân Phú, Đảng ủy xã Bàu Chinh.

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt hơn 1.400 tỷ đồng (tăng 3,5% so với cùng kỳ), giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 2.400 tỷ đồng (tăng 10%), doanh thu thương mại - dịch vụ 3.900 tỷ đồng (tăng 12,9%), thu ngân sách 324,3 tỷ đồng (tăng 13,18%). Công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể sớm hoàn thành và triển khai thực hiện đề án phát triển nông nghiệp Châu Đức giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; tập trung triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư; quản lý xây dựng, khai tác khoáng sản, đất đai; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; phát triển văn hóa, giáo dục. Đồng thời, củng cố hệ thống y tế cơ sở, đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng cường xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; phát triển đảng viên mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 14 đảng viên. Đồng thời, bầu bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: TÚ ANH - CƯỜNG TRẦN