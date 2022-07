Chú trọng an toàn cho tàu cá trong mùa mưa bão

Mùa mưa bão năm nay dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu cá, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát an toàn kỹ thuật và bố trí khu neo đậu tránh trú bão.

Ngư dân trên địa bàn tỉnh chủ động bảo đảm an toàn khi đánh bắt trên biển vào mùa mưa bão. Trong ảnh: Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Bến Lội (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

Chủ động trang bị thiết bị tránh bão

TP. Vũng Tàu là một trong những địa phương có số lượng tàu, thuyền đánh bắt hải sản lớn với gần 2.140 tàu cá, trong đó hơn 830 tàu hoạt động xa bờ với công suất từ 90CV trở lên. Trong mùa mưa bão năm nay, UBND thành phố phối hợp cùng BQL cảng cá, bộ đội biên phòng... chủ động thông tin, tuyên truyền tới ngư dân các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu cá hoạt động trên biển.

Hơn 30 năm bám biển, ngư dân Lê Hoàng Khanh, ở phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu cho biết, nghề đi biển luôn phải sống chung với bão gió. Trước đây, tàu cá của ông nhiều lần đối mặt với nguy hiểm do chưa có phương tiện thông tin liên lạc hiện đại. Những năm gần đây, với sự hướng dẫn từ cơ quan chức năng, tàu cá đã được trang bị các phương tiện bảo đảm an toàn, tai nạn trên biển.

“Tàu cá của gia đình tôi có đầy đủ phương tiện cảnh báo, ứng cứu khi cần thiết. Ra khơi trong mùa mưa bão, tàu lúc nào cũng có đầy đủ phao, thiết bị thông tin liên lạc. Điều này không chỉ thực hiện đúng quy định trước khi ra khơi mà còn bảo vệ sức khỏe, tính mạng của ngư dân”, ông Khanh bộc bạch.

Cũng có kinh nghiệm nhiều năm đi biển, ngư dân Trần Minh Đức, ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc hiểu rõ sự nguy hiểm nếu tàu cá gặp phải thời tiết bất lợi hay mưa bão. Do đó, ông đã trang bị đầy đủ cho tàu máy liên lạc tầm xa, thường xuyên cập nhật thông tin về bão để chủ động ứng phó.

Trên địa bàn tỉnh có 5 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá gồm: Cửa Lấp - huyện Long Điền, khu vực Sông Dinh - TP. Vũng Tàu, cảng cá Lộc An - huyện Đất Đỏ, Bến Lội Bình Châu - huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo.

Phương tiện đủ điều kiện mới được xuất bến

Trung úy Nguyễn Hữu Luân, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cảng cá Bến Lội (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) cho biết, Trạm đang quản lý 338 phương tiện với 2.622 thuyền viên. Để các phương tiện ra khơi bảo đảm an toàn, trước khi tàu xuất bến, lực lượng biên phòng sẽ kiểm tra và chỉ cho phép ra khơi khi đáp ứng các yêu cầu hoạt động trên biển. Đối với những phương tiện không đủ điều kiện, đơn vị lập biên bản để xử lý và thông báo tới các đơn vị liên quan. Đồng thời, hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện các quy định về an toàn trong mùa mưa bão cũng như các quy định khác.

“Trong trường hợp thời tiết bất lợi, có bão, lực lượng bộ đội biên phòng sẽ phối hợp với cơ quan chức năng đưa tàu cá vào khu vực neo đậu an toàn”, Trung úy Nguyễn Hữu Luân thông tin.

Để bảo đảm an toàn cho 5.700 tàu cá của tỉnh, đặc biệt là 2.900 tàu cá đánh bắt xa bờ trong mùa mưa bão, Sở NN-PTNT đã yêu cầu các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký thuyền viên. Khi xuất bến, các tàu phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn cho thuyền viên; trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy nổ. Lực lượng chức năng kiên quyết không cho xuất bến các tàu cá không đủ điều kiện theo quy định và xử lý các trường hợp tàu cá không trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn khi tham gia đánh bắt trên biển.

Bên cạnh đó, Sở NN-PTNT sẽ tăng cường phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển; kêu gọi tàu, thuyền, ngư dân tránh trú bão an toàn khi có tình huống thiên tai xảy ra. Sở cũng phối hợp với các đồn biên phòng, lực lượng kiểm ngư, cảng cá thực hiện kiểm tra, kiểm soát tất cả các trang bị, phương tiện kỹ thuật trên tàu cá trước khi ra khơi. Đối với thiết bị giám sát hành trình, lực lượng chức năng bắt buộc các tàu phải bật 24/24 và xử phạt nghiêm những trường hợp tàu cá không chấp hành quy định.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC