Ông Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN), đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, từ đầu năm đến nay, KĐN triển khai công tác an toàn-sức khoẻ-môi trường (ATSKMT) trong điều kiện nhiều khó khăn và thách thức. Các công trình khí ngày càng được mở rộng về quy mô, trong khi đó một số công trình khí đã hoạt động đã hơn 25 năm, một số mỏ đi vào khai thác giai đoạn cuối của đời mỏ đòi hỏi tăng cường kiểm soát ăn mòn, chất lượng khí và tăng cường bảo dưỡng sửa chữa để đảm bảo công trình vận hành an toàn, liên tục. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và DN, người dân tại địa bàn có dự án, công trình khí đi qua… do đó, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác an toàn-sức khoẻ-môi trường.

Cụ thể, công tác an toàn, an ninh trong vận hành, bảo dưỡng sửa chữa luôn được bảo đảm, độ tin cậy của thiết bị được duy trì ở mức cao (độ tin cậy của hệ thống đạt 100%, độ sẵn sàng đạt 100%) góp phần vào vận hành an toàn, cung cấp khí ổn định liên tục cho khách hàng. Công tác bảo dưỡng sửa chữa đã hoàn thành ở mức cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất an toàn và liên tục (bảo dưỡng ngăn ngừa đạt 100%, bảo dưỡng đột xuất đạt 96%, bảo dưỡng thường xuyên đạt 60%, ước cả năm đạt 100%). Các đầu việc bảo dưỡng đột xuất ngày càng giảm chứng tỏ công tác quản lý, bảo dưỡng ngăn ngừa ngày càng thực hiện tốt.

Hệ thống quản lý an toàn-chất lượng-môi trường duy trì có hiệu lực, được BSI (Viện tiêu chuẩn Anh Quốc) đánh giá phù hợp tiêu chuẩn: ISO 45001-2018, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015.

PHAN HÀ