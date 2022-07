Phấn đấu đến năm 2025: BR-VT trong nhóm có chỉ số CCHC cao nhất nước

Năm 2021, chỉ số PAR INDEX của tỉnh đạt 87,61 điểm, tăng 1,59 điểm so với năm 2020 nhưng giảm 7 bậc so với năm 2020; chỉ số PCI đạt 69,03 điểm (tăng 3,55 điểm) xếp vị trí thứ 9, tăng 6 bậc so với năm 2020; chỉ số SIPAS đạt 86,72%, xếp thứ 38/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ số PAPI là 40,62/80 điểm, đạt tỷ lệ 50,77%, xếp vào nhóm 4 (nhóm đạt điểm thấp nhất), giảm 3,84 điểm so với năm 2020.