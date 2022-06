Các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá

Chiều 21/6, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ và ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu chủ trì Hội nghị tập thể UBND TP. Vũng Tàu (mở rộng) sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời cho ý kiến các nội dung trình kỳ họp lần thứ 5, HĐND TP. Vũng Tàu khóa II, nhiệm kỳ 2021 -2026 (ảnh dưới).

6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 3.433 tỷ đồng, đạt 52,56% kế hoạch, tăng 23,31% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 2.950,3 tỷ đồng, đạt 78,51% so dự toán tỉnh giao, bằng 69,76% dự toán thành phố xây dựng; chi ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt 859,714 tỷ đồng đạt 46,17% so với tỉnh giao, bằng 36,85% dự toán thành phố xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm, số lượng khách tắm biển đạt 1.218 ngàn lượt khách.

Du khách tắm biển, vui chơi tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu dịp lễ 30/4. Ảnh: BẢO KHÁNH.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quan tâm theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; dịch bệnh được kiểm soát tốt. Trong đó, số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm, ước 6 tháng đầu năm là 1.487 lao động, tương đương 55% kế hoạch tỉnh giao, đạt 53,1% kế hoạch thành phố xây dựng; cấp 3.966 thể BHYT cho hộ nghèo, hộ thoát nghèo…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp nâng bậc cải cách hành chính; chú trọng rà soát quỹ đất công; giải pháp hỗ trợ DN, thu hồi thuế nợ đọng… Đồng thời thông qua 17 danh mục Báo cáo, Tờ trình, Đề án trình kỳ họp thứ Năm, HĐND TP. Vũng Tàu.

