Thu ngân sách hải quan hơn 11.043 tỷ đồng

Báo cáo của Cục Hải quan tỉnh cho biết, 6 tháng đầu năm, thu NSNN của ngành đạt hơn 11.043 tỷ đồng, đạt 54% so với chỉ tiêu giao đầu năm (20.300 tỷ đồng), giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021.

DN làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép.

Tuy số thu ngân sách giảm, nhưng gần đây một số mặt hàng chính có số thu tăng như: dầu thô xuất khẩu tăng 34%, xăng dầu nhập khẩu tăng 90%, hàng khí gas hóa lỏng tăng 5%... so với cùng kỳ năm trước. Do đó, ước tính đến cuối năm 2022, số thu đạt khoảng 22.085 tỷ đồng, đạt 109% so với chỉ tiêu giao.

Đến nay có 1.363 DN thường xuyên tham gia làm thủ tục hải quan, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo thuận lợi hơn cho quản lý thu NSNN. Ngoài ra, ngành hải quan tiếp tục tăng cường các biện pháp chống thất thu qua giám sát kiểm tra thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN