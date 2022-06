Phải công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Sở TN-MT vừa có công văn số 1939/STNMT-BVMT gửi các chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất hoạt động trên địa bàn tỉnh về việc triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát môi trường.

Theo đó, Sở TN-MT yêu cầu, chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất có trách nhiệm công khai kế hoạch ứng phó sự cố môi trường, gửi kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đến UBND cấp xã và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện; cung cấp nội dung kế hoạch cho Ban quản lý các KCN-CCN đối với các cơ sở sản xuất nằm trong KCN-CCN.

Ngoài ra, Sở TN-MT cũng yêu cầu các chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất phải chủ động rà soát hệ thống thoát nước mưa bề mặt, các công trình lưu giữ và xử lý chất thải, khu vực lưu giữ hóa chất… để bảo đảm an toàn, không bị ảnh hưởng do mưa; nghiêm túc vận hành các công trình xử lý chất thải; sẵn sàng bố trí nguồn lực ứng phó sự cố do rò rỉ, tràn đổ, phát tán chất thải có thể xảy ra khi trời mưa.

SONG THƯ