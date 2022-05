TP. Bà Rịa thường xuyên giám sát, kiểm tra ATTP

Tiếp tục chương trình Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022, ngày 13/5, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh do Sở Công thương chủ trì đã làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP TP. Bà Rịa về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP).

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra thực tế tại cơ sở kinh doanh Sương Mai, TP. Bà Rịa.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP TP. Bà Rịa, từ đầu năm đến nay, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, lấy mẫu thực hiện test nhanh một số loại thực phẩm, qua đó kịp thời phát hiện các vi phạm về ATTP. Các đoàn kiểm tra ATTP của thành phố đã kiểm tra 65 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, sơ sở ăn uống, qua đó đã phát hiện 4 cơ sở vi phạm, trong đó nhắc nhở 2 trường hợp và buộc tiêu hủy sản phẩm không bảo đảm ATTP, 2 cơ sơ không bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường trong sản xuất chế biến thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, đã có 286 mẫu thực hiện test nhanh chất lượng thực phẩm, kết quả không có mẫu nào dương tính với các chất cấm sử dụng trong thực phẩm.

Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh cũng đã kiểm tra thực tế tại 4 DN tại xã Hòa Long gồm: cơ sở sản xuất bia Biva, cơ sở kinh doanh Hai Thọ, cơ sở kinh doanh Sương Mai, hộ trồng ca cao của ông Nguyễn Văn Vinh.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU