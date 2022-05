PV GAS diễn tập an ninh cảng biển

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu vừa phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về cảng biển tổ chức đánh giá và diễn tập thường niên tình huống an ninh cảng biển năm 2022 tại cảng PV GAS Vũng Tàu.

Buổi diễn tập diễn ra tại cảng PV GAS Vũng Tàu (KCTV), KCN Cái Mép, TX.Phú Mỹ với sự tham của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước: Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu; Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Mép; CSGT đường thủy; Chi cục Hải quan Cái Mép và các lực lượng hiện trường (vận hành viên KCTV, lực lượng an ninh PVS, lực lượng chống tràn dầu và tàu lai trực ứng cứu sự cố).

Năm nay, tình huống an ninh cảng biển giả định là trong tình hình thời tiết diễn biến xấu, các đối tượng lạ sử dụng ghe xâm nhập vào khu vực trọng yếu của cảng (Khu vực cầu cảng) để thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, lực lượng vận hành và bảo vệ trực tại chỗ đã đề cao cảnh giác và kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp ứng phó ban đầu, đồng thời nhanh chóng liên hệ hỗ trợ từ các lực lượng chức năng đóng trên địa bàn là Trạm Biên phòng cửa khẩu và CSGT đường thủy Cái Mép. Cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời, phối hợp hiệu quả cùng lực lượng tại chỗ để trấn áp, bắt giữ các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh an toàn cho KCTV.

Buổi diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp và được các đại biểu tham gia đánh giá cao về tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, sự chủ động của lực lượng tại chỗ cũng như sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bên liên quan trong quá trình triển khai ứng cứu sự cố an ninh cảng biển.

HẢI ANH