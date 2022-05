Hạn chế cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão

Những tháng đầu của mùa mưa năm 2022, trên địa bàn tỉnh thường xuất hiện dông, lốc khiến người dân lo ngại tình trạng cây xanh đô thị gãy đổ, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn hệ thống điện…

Lo ngại mất an toàn

Trận mưa to kèm theo gió lớn chiều 22/5 vừa qua khiến nhiều cây xanh trên các đường Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám, Sương Nguyệt Ánh, Nguyễn Thị Minh Khai, Bacu, 3/2 (TP. Vũng Tàu)… ngã đổ. Theo thống kê từ Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu (UPC), trong hơn 1 giờ đồng hồ, do mưa to kèm theo lốc xoáy khiến 14 cây xanh chủ yếu là lim xẹt, phượng vĩ, bị bật gốc gãy đổ; 10 cây xanh khác như me tây, kèn hồng, bàng đài loan, cây tra, cây sao… bị tét cành, gãy nhánh.

Công nhân UPC cắt tỉa cành nhánh hạ độ cao cây xà cừ trên đường Lương Văn Nho, phường 9, TP. Vũng Tàu.



Việc người dân lo lắng là hoàn toàn có cơ sở vì liên tiếp từ năm 2018 đến nay mùa mưa năm nào cũng xảy ra tình trạng cây xanh gãy đổ trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, một cây xà cừ cổ thụ trên đường Trương Công Định (TP.Vũng Tàu) ngã đổ đè vào nhà dân, may mắn không xảy ra thương vong. Tháng 11/2018, khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào BR-VT, hàng loạt cây xanh tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ, đè lên xe ô tô, đè lên mái nhà… Tháng 7/2018, nhiều cây xanh ngã đổ trên QL.51 (TX. Phú Mỹ) gây mất điện nhiều giờ, giao thông tê liệt…Ông Nguyễn Văn Nhu (người dân sống tại hẻm 60 Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu) lo ngại: “Đường Lê Hồng Phong đang được sửa chữa lại vỉa hè làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh. Khi mưa to, gió lớn đi qua mấy cây cao trồng ven đường tôi rất lo bị cây gãy, đổ trúng người”.

Đặc biệt, đầu tháng 6/2021, trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã xảy ra dông lốc khiến 51 cây bị ngã đổ. Đáng chú ý, có 1 cây xà cừ cổ thụ có tuổi đời 60-70 năm trên đường Trần Hưng Đạo đã bị bật gốc, đổ sập lên bờ tường chợ phường 1; 40 cây bị nghiêng, 90 cây khác bị gãy cành, nứt nhánh.

Cây cổ thụ ngã đổ trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu tháng 6/2021.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu, hiện trên địa bàn TP.Vũng Tàu có hơn 43.000 cây xanh các loại được trồng tại hơn 40 con đường và công viên, công sở, trường học... Trong đó, các loài có số lượng chiếm ưu thế là sao đen, dầu, phi lao, bằng lăng, phượng, bàng Đài Loan, hoàng yến, viết và dừa. Ngay từ đầu năm 2022, TP.Vũng Tàu đã yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác rà soát, kiểm tra và đề xuất đốn hạ để trồng thay thế các cây sâu bệnh, già cỗi, bong gốc, nghiêng... Để bảo vệ và phát triển cây xanh trên địa bàn, thành phố đã phối hợp cùng các phòng, ban chức năng, UBND các xã, phường kiểm tra hệ thống cây xanh trên các tuyến đường để tiến hành cắt, tỉa bảo đảm an toàn, trong đó ưu tiên các cây lớn tại các tuyến đường trung tâm trọng yếu. Thường xuyên kiểm tra, rà soát để xử lý cây xanh khô mục có nguy cơ gãy, đổ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân.

Cây lim xẹt bị bật gốc ngã đổ trên đường Hoàng Hoa Thám, TP. Vũng Tàu do trận mưa dông kèm theo lốc chiều 22/5 vừa qua.

Tuy nhiên, khi mưa to, gió lớn vẫn còn tình trạng cây xanh ngã đổ, gãy cành, téc nhánh. Nguyên nhân là do nền đất ở TP.Vũng Tàu chủ yếu là đất pha cát, nhiễm mặn, do vậy cây xanh thường có rễ ăn nông. Chưa kể, quá trình thi công các công trình hạ tầng như hệ thống cấp thoát nước, cáp quang sẽ làm giảm không gian phát triển bộ rễ của cây khiến khả năng chống chịu, trụ vững của cây trong mùa mưa bão yếu đi.

Chủ động phòng chống cây xanh gãy đổ

Ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng phòng Kế hoạch UPC cho biết, để phòng chống cây xanh gãy đổ trong mùa mưa bão, công ty đã khảo sát và thống kê có 370 cây xanh cần hạ thấp tán, khống chế chiều cao và đốn hạ để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2022.

Riêng trong tháng 5, có 2.582 cây xanh được duy trì chăm sóc, phòng chống mưa bão thường xuyên. Ngoài ra, công ty cũng liên tục kiểm tra, có phương án cắt tỉa bớt tán hoặc hạ thấp độ cao cây để hạn chế tối đa việc cây gãy đổ do cây nặng tán hoặc cây quá cao. Tập trung xử lý các chủng loại cây dễ đổ gãy như: me tây, phượng, xà cừ... Đồng thời có phương án chằng, chống cây xanh các khu vực công viên, khuôn viên; tổ chức lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các cây xanh gãy đổ ra đường do mưa bão, để bảo đảm an toàn giao thông.

Công nhân UPC cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao cây xanh trên địa bàn phường 9, TP. Vũng Tàu.

Tại TX. Phú Mỹ, hệ thống cây xanh cũng đang được Công ty Cây xanh (thuộc Công ty CP dịch vụ đô thị Tân Thành, TX. Phú Mỹ) cắt tỉa cành nhánh, hạ độ cao và thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống gãy đổ khác liên tục hàng ngày từ đầu năm 2022 đến nay.

Theo ông Đàm Văn Bình, Giám đốc Công ty, trên địa bàn TX. Phú Mỹ hiện có hơn 23.000 cây xanh các loại. Trong đó, cây me tây dọc QL.51 là có khả năng gãy đổ cao nhất bởi đặc tính của cây me tây là thân khá giòn, tán vòm rộng nên khi ngã đổ sẽ làm ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên tuyến đường đông đúc và sẽ vướng các hệ thống dây điện.

Công nhân UPC giải tỏa cây xanh ngã đổ trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

“Vì vậy, hàng năm, công ty triển khai rất kỹ công tác kiểm tra để có biện pháp xử lý kịp thời với các cây già cỗi, mục gốc, rỗng ruột. Đặc biệt là khoảng 1.000 cây me tây trên QL.51 thường xuyên được tỉa cành, hạ độ cao thường xuyên”, ông Bình nói.

Tại TP.Bà Rịa và các huyện khác công tác chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường thành phố được đơn vị chức năng thực hiện thường xuyên, nhất là tại các công viên, mảng xanh có mật độ cây lớn, cây cổ thụ nhiều, để hạn chế tối đa rủi ro do mưa bão, dông lốc.

Bài, ảnh: QUANG VŨ