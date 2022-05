5 tháng đầu năm, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi tăng 4,02%

Tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đạt 343.968 triệu đồng, đóng góp gần 50% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và tăng 4,02% so với cùng kỳ.

Tổng đàn các loại vật nuôi của tỉnh đều tăng từ 2 đến 3,09% so với cùng kỳ. Cụ thể, heo 368.981 con; đàn gia cầm 6,351 triệu con; đàn trâu, bò 52.228 con; đàn dê, cừu 92.962 con. Sản lượng thịt hơi các loại 8.949 tấn, tăng 4,4% so cùng kỳ. Trứng gia cầm 16,978 triệu quả, tăng 7,6% so cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình chăn nuôi trâu bò, dê cừu tiếp tục ổn định, dịch bệnh viêm da nổi cục đã được khống chế, tiêu thụ thuận lợi (đặc biệt là thịt dê, cừu). Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi các loại đã điều chỉnh tăng đợt thứ 6 trong năm nay (tăng từ 1.200 đến 1.800 đồng/kg) đã khiến nhiều hộ chăn nuôi không có lãi, thậm chí phải treo chuồng.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC