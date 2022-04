"Quả ngọt" từ nhãn trái mùa

Bằng việc lựa chọn giống và áp dụng khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm của người nông dân qua nhiều năm thâm canh, hiện nay, nhiều nhà vườn trồng nhãn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã chủ động lựa chọn thời điểm ra hoa, đậu quả thích hợp. Việc áp dụng thành công kỹ thuật xử lý nhãn sớm không chỉ giúp tăng năng suất, giảm rủi ro, kéo dài thời gian thu hoạch nhãn mà còn đem lại hiệu quả kinh tế rất cao.

Gia đình ông Nguyễn Quang Hiếu, ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc (bên phải) xử lý thành công nhãn trái vụ sau 3 năm chuyển đổi cây trồng).

Người dân lãi lớn

Còn hơn 3 tháng nữa mới đến thời điểm thu hoạch nhãn chính vụ, nhưng hiện nay, một số vườn nhãn ở xã Hòa Hiệp đã bắt đầu cho thu hoạch. Đây là những vườn nhãn được nông dân xử lý hoa để cho quả sớm. Việc áp dụng thành công các kỹ thuật cho nhãn chín sớm, nhiều nhà vườn trồng nhãn ở Hòa Hiệp đã có thể chủ động lựa chọn thời điểm ra hoa, đậu quả thích hợp.

Gia đình ông Hiếu (ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) là một trong số vườn nhãn thành công từ việc xử lý nhãn chín sớm. Dù mới có hơn 3 năm kinh nghiệm trồng nhãn, song từ năm đầu tiên cho thu hoạch trái, gia đình ông Hiếu đã xử lý hiệu quả trên diện tích 1,5ha giống nhãn thái, kết quả ngoài mong đợi.

Ông Hiếu chia sẻ, đối với vụ nhãn sớm, điều quan trọng nhất là phải cung cấp đủ nguồn nước tưới cho cây. Do đó, ông đã đầu tư 3 giếng đào, 10 giếng khoan, 2 hồ chứa nước và hệ thống béc tưới tự động. Nhờ đó, giúp cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho cây nhãn. Chủ động được nguồn nước, cùng với việc áp dụng KHKT, nhãn vụ này của gia đình ông Hiếu sai trái, quả to, mọng và ngọt. Ước thu hoạch khoảng 17 tấn, với giá bán 30.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với chính vụ, sau khi trừ chi phí anh lãi hơn 200 triệu đồng.

“Để tránh tình trạng “được mùa, rớt giá”, chúng tôi chủ động áp dụng KHKT thay đổi lịch để làm trái vụ. Tuy nhiên, khi làm trái vụ, người trồng phải chủ động và duy trì được nguồn nước thì mới thành công. Việc thu hoạch lệch thời gian so với các hộ khác dù chi phí cao hơn chính vụ khoảng 10-15%, nhưng bù lại buôn bán thuận lợi, trái cây không nhiều nên đầu ra dễ dàng hơn. Thương lái theo đó cũng không ép giá được, thu nhập cũng vì thế mà cao hơn”, ông Hiếu chia sẻ.

Có hơn 20 năm kinh nghiệm trồng nhãn xuồng cơm vàng, ông Lê Văn Tường (ở ấp Phú Lâm) đã có gần 5 năm áp dụng kỹ thuật xử lý nhãn chín sớm. Ông Tường hiện đang canh tác 2,4ha nhãn, trong đó khoảng 1,4ha xử lý chín sớm được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Theo ông Tường, nhãn xử lý chín sớm cho năng suất khá cao, chỉ cần cung cấp đầy đủ nước tưới là chất lượng không hề thua kém so với nhãn chính vụ. Do xử lý nhãn sớm vào thời điểm mùa khô nên nguồn nước tưới tự nhiên sẽ không đảm bảo cho cây nhãn ra hoa, đậu quả cao, chính vì vậy, ông đã chủ động đầu tư 5 giếng khoan và lắp hệ thống tưới tự động. Nhờ vậy, cây nhãn ra hoa, đậu quả cao. Trung bình 1,4ha nhãn sớm cho thu hoạch gần 10 tấn trái. Với giá bán từ 60.000 – 65.000 đồng/kg tại vườn, cao hơn nhãn chính vụ 15.000-20.000 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí ông lãi hơn 300 triệu đồng, tăng hơn 1,5 lần so với thời điểm chính vụ.

“Nếu nắm chắc kỹ thuật, việc xử lý nhãn sớm cũng không quá khó khăn. Điều quan trọng là cây nhãn làm trái vụ thì không bị cạnh tranh nhiều, nó ra sớm thì mình bán giá cao hơn thị trường, không phải lo lắng về đầu ra như khi rộ mùa”, ông Tường chia sẻ thêm.

Khẳng định vị thế cây trồng chủ lực của địa phương

Thống kê từ phòng Nông nghiệp, toàn xã Hòa Hiệp hiện có khoảng 50ha nhãn áp dụng kỹ thuật xử lý sớm, hầu hết là nhãn xuồng cơm vàng và nhãn Thái Ido, chiếm 50% diện trồng nhãn của địa phương. Để nhãn ra hoa, đậu quả sớm thì ngay sau khi thu hoạch đã phải tiến hành tuyển chọn những cây nhãn thích hợp và có biện pháp chăm bón riêng. Việc chăm bón trong giai đoạn này sẽ quyết định độ bền của cây, chất lượng của quả sau này.

Vườn nhãn gia đình ông Lê Văn Tường, ở ấp Phú Lâm đã có gần 5 năm áp dụng kỹ thuật xử lý nhãn chín sớm.

Những cây nhãn được lựa chọn phải là những cây khỏe mạnh, tươi tốt nhất. Sau khi tỉa cành, tạo tán, bón phân, tưới nước đầy đủ phải lựa thời tiết thuận lợi để tưới dung dịch kích cho cây bật chồi, ra hoa. Vì ra trái mùa nên nhãn có nguy cơ mắc nhiều loại sâu bệnh, mặt khác chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết như: mưa, rét, sương muối... vì thế nông dân phải linh hoạt sử dụng nhiều biện pháp phòng ngừa để đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Đinh Xuân Dậu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc cho biết: Từ trái vụ này bà con cũng chịu khó học hỏi kinh nghiệm nên năng suất cao, giải quyết được tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa, bà con cũng yên tâm hơn để phát triển gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Nhãn chín sớm, trái vụ nên hầu hết đều được thương lái thu mua nhanh chóng. Với giá bán như hiện tại cho thấy việc ứng dụng kỹ thuật xử lý sớm đã đem lại thành công rõ rệt. Nhờ chủ động thời điểm ra hoa, đậu trái nên việc “được mùa, rớt giá” đối với cây nhãn cũng từng bước được xóa bỏ, giúp cây nhãn ngày càng khẳng định được vị thế cây trồng chủ lực tại địa phương.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC