Kịp thời đấu tranh có hiệu quả với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Theo BCĐ 389 tỉnh, năm 2021, các đơn vị thành viên BCĐ 389 tỉnh đã phát hiện 2.081 vụ việc vi phạm gian lận thương mại với 2.365 đối tượng liên quan, giảm 17,84% về số vụ và giảm 15,89% về số đối tượng vi phạm so với năm 2020. Xử lý hành chính 1.514 vụ với tổng số tiền gồm xử phạt và truy thu hơn 496,7 tỷ đồng, trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý khoảng gần 6,7 tỷ đồng (tăng 84,42% so với cùng kỳ), khởi tố hình sự 557 vụ/740 đối tượng. Trong quý I/2022, các đơn vị thành viên BCĐ 389/ĐP đã phát hiện 514 vụ việc với 603 đối tượng vi phạm, giảm 6,7% về số vụ so với cùng kỳ năm 2021. Xử lý hành chính 351 vụ với tổng số tiền gồm xử phạt và truy thu hơn 72 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 1,12 tỷ đồng (giảm 30,52% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 155 vụ/187 đối tượng.