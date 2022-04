Dịch tả heo Châu Phi cơ bản được khống chế

Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN-PTNT) cho biết, đã qua 21 ngày trên địa bàn tỉnh không phát sinh trường hợp heo mắc dịch bệnh tả Châu Phi. Đồng thời cũng không xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn gia súc, gia cầm, các ổ bệnh dịch tả heo Châu Phi được khống chế.

Theo đó, ngành chăn nuôi tiếp tục tăng cường công tác quản lý dịch tễ, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời khi có bệnh xảy ra. Trong đó, đã tổ chức cấp phát hơn 1,1 triệu liều vắc xin phòng bệnh các loại như: lở mồm long móng, dịch tả, cúm gia cầm và vắc xin heo tai xanh để tổ chức tiêm phòng tại các cơ sở, trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

Được biết, trong tháng 4/2022, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 354.399 triệu đồng, tăng 4,03% so cùng kỳ. Tổng đàn heo 367.521 con; 6,333 triệu con gia cầm; 52.184 con trâu bò; dê, cừu 92.782 con. Sản lượng thịt hơi các loại: 8.827 tấn, tăng 4,3% so cùng kỳ. Trứng gia cầm 16,374 triệu quả, tăng 6,4%, sữa tươi 37 tấn, bằng 91% so cùng kỳ.

KIM HỒNG