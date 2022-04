Giá vàng bật tăng thêm 1,1 triệu đồng, giao dịch ở mức 71 triệu đồng

Sau hơn một tháng giao dịch dưới vùng giá 70-17 triệu đồng/lượng, trong phiên chiều 18/4, giá vàng miếng SJC trong nước đã tăng vọt trở lại vùng giá 71 triệu đồng mỗi lượng.

Theo đó, giá vàng miếng đã ghi nhận xu hướng tăng liên tục từ cuối phiên sáng đến chiều, hiện các cửa hàng của SJC hiện phổ biến mua vào ở mức 70,35 triệu/lượng và bán ra ở 71 triệu đồng. Đà tăng này cũng đưa giá vàng miếng tăng lên vùng cao nhất một tháng.

Tính đến 16 giờ 20, Công ty Doji Hà Nội giao dịch vàng SJC quanh mức 70,35-71 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với lúc mở cửa và tăng 1,35 triệu đồng so với phiên trước.

Tương tự, Công ty Phú Quý thông báo giá vàng SJC từ 70,20-71 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với lúc mở cửa và tăng 1,25 triệu đồng so với phiên trước.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng tăng 1,05 triệu đồng/lượng so với lúc mở cửa và tăng 1,15 đồng/lượng so với phiên trước, hiện doanh nghiệp này niêm yết giá vàng SJC từ 70,35-71 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 330.000 đồng so với đầu giờ sáng và tăng 580.000 đồng so với chốt phiên trước, hiện giao dịch từ 56,63-57,33 triệu đồng/lượng. Dù vậy, do điều chỉnh khác nhau nên thương hiệu này tiếp tục thấp hơn giá vàng SJC 13,67 triệu đồng/lượng.

Một trong những nguyên nhân giúp giá vàng trong nước tăng vọt phiên sáng nay là đà tăng của giá vàng thế giới. Đây cũng là vùng cao nhất mà vàng vật chất thế giới ghi nhận trong hơn một tháng qua.

Hiện giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.993 USD/ounce, tăng thêm 9 USD/ounce so với phiên sáng và tăng 20 USD so với chốt phiên trước.

Khi quy đổi, đồng kim loại quý này tương đương 55,32 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 15,68 triệu đồng/lượng.

ĐÔNG HIẾU