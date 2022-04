Dự kiến tăng chuyến, tăng giá vé

Huy động tối đa lực lượng bảo đảm ATGT dịp Lễ Đại tá Lê Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT (PC08), Công an tỉnh cho biết, để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT tỉnh đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT từ ngày 10/4 đến hết ngày 30/5. Cao điểm dịp lễ 30/4 và 1/5, PC08 huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn. Tập trung tuần tra, kiểm soát các đoạn đường có nguy cơ xảy ra TNGT cao. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các phương tiện vi phạm thông qua tuần tra kiểm soát và thông tin phản ánh của người dân, các đơn vị; xử lý kiên quyết các vi phạm về tốc độ, lấn đường, vượt ẩu, vi phạm nồng độ cồn, xe chờ nhồi nhét khách và đua xe trái phép. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông khi xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là trên 3 tuyến QL: 51, 55, 56. Khai thác tối đa hiệu quả của hệ thống camera an ninh, giám sát, cân tải trọng phương tiện và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã được trang bị vào việc xử lý vi phạm trật tự ATGT.